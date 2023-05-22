Вчені навчилися перетворювати використані підгузки на будматеріал

Тепер ми зможемо переробляти навіть "туалетні" відходи. Фото: google.com

Японські дослідники з Університету Кітакюсю вигадали, що робити із не придатними до перероблювання відходами: вони робитимуть з використаних одноразових підгузків пісок для бетону. Новий незвичайний спосіб перероблювання не лише вирішує питання поводження з "дитячими" відходами, але й може стати чудовою альтернативою для будівельної галузі.

Про те, як перероблятимуть підгузки у майбутньому, написали Nature.

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Чому підгузки — це "небезпечні відходи"?

Неправильно викинуті підгузки забруднюють річки та водойми, сприяючи хімічному забрудненню та поширенню мікрочастинок пластику. Разом з тим населення планети продовжує зростати, і пошук способів переробки пластику відходів став одним із ключових пріоритетів економіки.

Дослідники з Університету Кітакюсю розпочали дослідження методів використання мікропластикового сміття для того, щоб вирішити екологічні проблеми, пов’язані зі стрімким зростанням населення Індонезії, зокрема — збільшення обсягу відходів та зростання дефіциту будматеріалів. Лише у 2019 році в Індонезії з’явилося 29,21 мільйона тонн відходів, а у 2020 році цей показник зріс до 32,76 мільйона тонн. Значний відсоток від цієї цифри складають одноразові підгузки. Індонезія посідає шосте місце у світі за їх використанням.

Як вчені перетворили підгузки на будматеріал?

Японські науковці проводили експерименти змішуючи вимиті, висушені та подрібнені використані одноразові пелюшки з цементом, піском, гравієм і водою, щоб створити придатні до використання бетон та його розчин. Потім ці зразки витримували протягом 28 днів — часу, який гарантує, що бетон утримає достатню кількість вологи для гідратації цементу — хімічної реакції, що відповідає за підвищення його міцності та довговічності. Спочатку дослідники протестували суміші з різними пропорціями відходів, щоб визначити максимальну опорну здатність, а потім розрахували максимальну кількість піску, який можна замінити відходами підгузок.

Висновки показали, що при будівництві триповерхових будинків пелюшками можна замінити 10% піску в бетоні, який використовується для колон і балок. Для одноповерхових будинків ця частка зросла до 27%. У випадку з розчином, який використовується для перегородок, дослідники змогли замінити до 40% піску, а під час укладання підлоги та мощення садів — 9%.

Дослідження продемонструвало, що переробляючи використані підгузки на будівельний матеріал можна не тільки мінімізувати їхній вплив на навколишнє середовище, але й використати як основу для впровадження практики дешевого житла. Особливо це важливо для регіонів та країн, населення яких стрімко збільшується.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що за день вода у Дніпрі біля Києва піднялася на 20 см. Нагадаємо, в Україні вперше розглянуть справу про екоцид.