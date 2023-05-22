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Японские ученые научились делать бетон из…подгузников

22 мая 2023 16:50
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис
Ученые научились превращать использованные подгузники в стройматериал
Теперь мы сможем перерабатывать даже "туалетные" отходы. Фото: google.com
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис

Японские исследователи из Университета Китакюсю придумали, как избавиться от детских трудноперерабатываемых "туалетных" отходов: они будут превращать одноразовые использованные подгузники в бетон. Новый необычный способ переработки не только решает вопрос обращения с "детскими" отходами, но и может стать прекрасной альтернативой для строительной отрасли.

О том, как будут перерабатывать подгузники в будущем, написали Nature.

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Почему подгузники — это "опасные отходы"?

Неправильно выброшенные подгузники загрязняют реки и водоемы, способствуя химическому загрязнению и распространению микрочастиц пластика. Вместе с тем, население планеты продолжает расти, и поиск способов переработки неразложимых отходов стал одним из ключевых приоритетов экономики.

Исследователи из Университета Китакюсю приступили к исследованию методов использования микропластикового мусора для того, чтобы решить экологические проблемы, связанные со стремительным ростом населения Индонезии, в частности — увеличение объема отходов и рост дефицита стройматериалов. Только в 2019 году в Индонезии появилось 29,21 млн тонн отходов, а в 2020 году этот показатель вырос до 32,76 млн тонн. Значительный процент этой цифры составляют одноразовые подгузники. Индонезия занимает шестое место в мире по их использованию.

Как учёные превратили подгузники в стройматериал?

Японские ученые провели эксперимент, смешивая вымытые, высушенные и измельченные использованные одноразовые пеленки с цементом, песком, гравием и водой, чтобы создать пригодный для использования бетон. Затем эти образцы выдерживали в течение 28 дней — времени, гарантирующего, что бетон удерживает достаточное количество влаги для гидратации цемента — химической реакции, отвечающей за повышение его прочности и долговечности. Сначала исследователи протестировали смеси с разными пропорциями отходов, чтобы определить максимальную опорную способность, а затем рассчитали максимальное количество песка, которое можно заменить отходами подгузников.

Выводы показали, что при строительстве трехэтажных домов пеленками можно заменить 10% песка в бетоне, используемом для колонн и балок. Для одноэтажных зданий эта цифра возросла до 27%. В случае с раствором, используемым для перегородок, исследователи смогли заменить до 40% песка, а при укладке полов и бетонирования дорожек в садах — 9%.

Исследование продемонстрировало, что перерабатывая использованные подгузники на строительный материал можно не только минимизировать их влияние на окружающую среду, но и решить проблему дешевого жилья. Особенно это важно для регионов и стран, население которых стремительно растет.

Напомним, недавно мы писали о том, что через день вода в Днепре возле Киева поднялась на 20 см. Напомним, в Украине впервые рассмотрят дело об экоциде.

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