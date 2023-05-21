Відновлює тактильні відчуття: науковці створили біонічний протез

Розробники протестували технологію на 27 учасниках. Фото: REUTERS

Тепло людського дотику тепер можуть відчути відчути люди з ампутованими кінцівками. Це можна зробити завдяки новій біонічній технології.

Вчені з федеральної політехнічної школи Лозанни у Швейцарії розробили біонічний протез і протестували його на 27 учасниках. Про це пише REUTERS.

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Серед бажаючих, хто взяв участь в експерименті був 59-річний Фабріціо Фідаті. Він втратив праву руку через нещасний випадок 25 років тому. Але новий протез дав йому змогу розрізнити крижану воду та тепло доторку іншої людини.

"Першого разу, коли взяв участь в експерименті, я знову відчув щось у своїй фантомній руці", – сказав він.

Участь в експерименті. Фото: REUTERS

Решта учасників експерименту також змогли відрізнити пластик, скло та мідь, вказавши на зображенні, де в них відновилась чутливість.

"Стимулюючи певні частини залишкової руки ампутованих кінцівок, ми могли б викликати відчуття у відсутніх фантомних руках. Те, що вони відчувають фантомною рукою, схоже на відчуття неушкодженої руки", — пояснив керівник дослідження, старший науковий нейроінженер Солайман Шокур.

Біонічний протез. Фото: REUTERS

Нову технологію розробники перевіряли понад два роки. Цікаво те, що вона не потребує імплантації: її можна носити на шкірі та поєднувати зі звичайним протезом.

Нагадаємо, науковці з Великої Британії, США та Бельгії знайшли спосіб виявити сліди людини в тих місцях, які раніше були недоступними для експертизи. Наприклад, океанічній воді, піску, повітрі, вічній мерзлоті.