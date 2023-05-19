Я те, що я їм: як нездорова їжа впливає на мозок
Вчені провели експеримент на щурах, який показав, що їжа так чи інакше впливає на здоров'я мозку. Таким чином вислів “я те, що я їм” має частку правди.
Про це повідомляє ScienceAlert.
Нездорова їжа впливає на мозок
Науковці з Університету Нового Південного Уельсу (UNSW) в Австралії провели дослідження, яке виявило, що нездорова їжа може призвести не тільки до зайвої ваги, а ще й негативно вплинути на мозок щурів.
В експерименті взяли участь щурі, які харчувалися здоровою їжею, перемінно здоровою і винятково нездоровою.
Щури, які харчувалися переважно здоровою їжею, але час від часу ласували продуктами з високим вмістом цукру та насичених жирів, показали значні когнітивні порушення, особливо в тестах на просторову пам’ять, і негативні зміни в кишкових бактеріях.
"Ми вважаємо, що така робота має вирішальне значення, щоб змусити нас думати про збереження здоров’я нашого мозку до похилого віку", — зазначила нейробіологиня з UNSW Маргарет Морріс.
Сприяє погіршенню пам'яті
Коливання в харчуванні іноді розглядаються як компроміс між крайнощами здорового та нездорового харчування, це може мати певну ціну.
Так, у щурів, які тривалий час погано харчувалися, мікробіом кишківника був менш різноманітним, з більшою кількістю бактерій, пов’язаних з ожирінням, і меншою кількістю корисних бактерій, пов’язаних із контролем ваги. З тривалим перебуванням на нездоровій дієті їхній стан погіршився.
Когнітивні порушення з часом також ставали більш серйозними, причому щури, яких годували нездоровою їжею протягом кількох днів, показали найгірші результати в тестах пам’яті, які вимагали пригадування розташування об’єктів.
Кишківник і мозок взаємопов'язані
Таким чином результати дослідження доводять зв’язок між здоров’ям кишківника, дієтою та станом мозку.
"Ми знаємо, що кишківник дуже пов’язаний з нашим мозком. Зміни в мікробіомі у відповідь на нашу дієту можуть вплинути на наш мозок і поведінку", – додала Морріс.
Вчені підкреслили, що здорове харчування протягом тривалого періоду часу дає більш сприятливі результати для здоров’я кишківника та мозку.
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