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Я то, что я ем: как нездоровая пища влияет на мозг

19 мая 2023 05:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Я то, что я ем: как нездоровая пища влияет на мозг
Человек ест фастфуд. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ученые провели эксперимент на крысах, показавших, что пища так или иначе влияет на здоровье мозга. Таким образом, выражение "я то, что я ем" имеет долю правды.

Об этом сообщает ScienceAlert.

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Нездоровая пища влияет на мозг

Ученые из Университета Нового Южного Уэльса (UNSW) в Австралии провели исследование, обнаружившее, что нездоровая пища может привести не только к лишнему весу, но еще и негативно повлиять на мозг крыс.

В эксперименте приняли участие крысы, питавшиеся здоровой пищей, переменно здоровой и исключительно нездоровой.

Крысы, которые питались преимущественно здоровой пищей, но иногда лакомились продуктами с высоким содержанием сахара и насыщенных жиров, показали значительные когнитивные нарушения, особенно в тестах на пространственную память, и негативные изменения в кишечных бактериях.

"Мы считаем, что такая работа имеет решающее значение, чтобы заставить нас думать о сохранении здоровья нашего мозга до преклонных лет", — отметила нейробиолог из UNSW Маргарет Моррис.

Способствует ухудшению памяти

Колебания в питании иногда рассматриваются как компромисс между крайностями здорового и нездорового питания, что может иметь определенную цену.

Так, у крыс, длительно плохо питавшихся, микробиом кишечника был менее разнообразным, с большим количеством бактерий, связанных с ожирением, и меньшим количеством полезных бактерий, связанных с контролем веса. С продолжительным пребыванием на нездоровой диете их состояние ухудшилось.

Когнитивные нарушения со временем также становились более серьезными, причем крысы, которых кормили нездоровой пищей в течение нескольких дней, показали самые плохие результаты в тестах памяти, требовавших припоминания расположения объектов.

Кишечник и мозг взаимосвязаны

Таким образом, результаты исследования доказывают связь между здоровьем кишечника, диетой и состоянием мозга.

"Мы знаем, что кишечник очень связан с нашим мозгом. Изменения в микробиоме в ответ на нашу диету могут повлиять на наш мозг и поведение", — добавила Моррис.

Ученые подчеркнули, что здоровое питание в течение длительного периода времени дает более благоприятные результаты для здоровья кишечника и мозга.

Напомним, что многие из нас любят кофе, а некоторые делают себе этот напиток во время приема пищи. Так стоит ли так поступать, чтобы не навредить своему здоровью.

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