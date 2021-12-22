Що знайшли вчені глибше дна океану і чому їх це так вразило

Намагаючись освоювати космос, люди не завжди розуміють, що відбувається на Землі. Зокрема, це стосується дослідження океанів, на глибині яких знаходять все більше і більше дивовижних мешканців.

Про те, що знайшли вчені на глибині 1,2 км нижче дна океану, і хто живе при температурі 120 градусів, розповість Новини.LIVE.

Вчені з Род-Айлендського університету США дізналися, що на глибині 1200 м нижче океанічного дна є життя. Буріння були проведені в Нанкайській западині. Вона тягнеться на 900 кілометрів уздовж східного берега японського острова Хонсю. Експеримент проводили саме в зоні філіппінської літосферної плити, де вона взаємодіє з Євразійською.

Вчені не мали особливих надій і відразу помітили, що з ростом глибини щільність мікробного населення падає, а коли температура навколишнього породи перевищує 45 °С, практично зникає. Але що цікаво, далі тягнулися шари, майже позбавлені живих клітин, і підвищувалася присутність бактеріальних ендоспор.

В результаті дослідження зразків, здобутих нижче кілометра глибини дна, де температура перевищувала 100 градусів, вчені знайшли масу живих і активних мікроорганізмів-"гіпертермофілів".

Вони вважають, що, зачаївшись деякі мікроби здатні чекати відповідних умов досить довгий час, щоб відродитися.

Що відбувається ж з водою в океані при 120 °С? Ні, вода не кипить, вона насичена сульфатами і солями. Оцтовокислі і сульфатредукуючі мікроби "гіпертермофіли", успішно адаптувалися до подібного екстремального середовища.

"Чорні курці"

Знаходжених в осьових частинах серединно-океанічних хребтів гідротермальні джерела називають "чорними курцями". Через взаємодію розпеченої мантії і крижаної води вони вивергають воду з температурою близько 400 градусів. При охолодженні з неї випадають чорні сульфіди металів (заліза, міді нікелю).

Морські екологи з Саутгемптонського університету в Англії зібрали з "чорних курців" під назвою Longqi в Індійському океані на глибині близько 2800 метрів 21 вид тварин. Причому, як з'ясувалося, шість видів виявилися абсолютно новими. Серед них: двостулковий молюск, два види черевоногих молюска, краб і два види багатощетинкових черв'яків.