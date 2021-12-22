Что нашли ученые глубже дна океана и почему их это так поразило

Пытаясь осваивать космос, люди не всегда понимают, что происходит на Земле. В частности, это касается исследования океанов, на глубине которых находят все больше и больше удивительных обитателей.

О том, что нашли ученые на глубине 1,2 км ниже дна океана, и кто живет при температуре 120 градусов, расскажет Новини.LIVE.

Ученые из Род-Айлендского университета США узнали, что на глубине 1200 м ниже океанического дна есть жизнь. Бурения были проведены в Нанкайской впадине. Она тянется на 900 километров вдоль восточного берега японского острова Хонсю. Эксперимент проводили именно в зоне Филиппинской литосферной плиты, где она взаимодействует с Евразийской.

Ученые не питали ложных надежд и сразу заметили, что с ростом глубины плотность микробного населения падает, а когда температура окружающей породы превышает 45 °С, практически исчезает. Но что интересно, далее тянулись слои, почти лишенные живых клеток, и повышалось присутствие бактериальных эндоспор.

В результате исследования образцов, добытых ниже километра глубины дна, где температура превышала 100 градусов, ученые нашли массу живых и активных микроорганизмов-"гипертермофилов".

Они считают, что затаившись некоторые микробы способны дожидаться подходящих условий весьма долгое время, чтобы возродиться.

Что происходит же с водой в океане при 120 °С? Нет, вода не кипит, она насыщена сульфатами и солями. Уксуснокислые и сульфатредуцирующие микробоы-"гипертермофилы", успешно адаптировались к подобной экстремальной среде.

"Черные курильщики"

Находящиеся в осевых частях срединно-океанических хребтов гидротермальные источники называют "черными курильщиками". Из-за взаимодействия раскаленной мантии и ледяной воды они извергают воду с температурой около 400 градусов. При охлаждении из нее выпадают черные сульфиды металлов (железа, медии никеля).

Морские экологи из Саутгемптонского университета в Англии собрали из "черных курильщиков" под названием Longqi в Индийском океане на глубине около 2800 метров 21 вид животных.

Причем, как выяснилось, шесть видов оказались совершенно новыми. Среди них: двустворчатый моллюск, два вида брюхоногих моллюска, краб и два вида многощетинковых червей.