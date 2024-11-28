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Что будет со льготами военнослужащих в декабре 2024 года

28 ноября 2024 18:22
Владимир Мололкин - редактор
Льготы для военных в 2024 году — что изменится в декабре
Украинская военная форма. Фото: Pexels
Владимир Мололкин - редактор

Военнослужащие могут рассчитывать на достаточное материальное и денежное довольствие, а также оказание медицинской помощи от государства. Также украинские защитники имеют ряд льгот.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет со льготами военных в декабре 2024 года.

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Кредитные и налоговые льготы для военнослужащих

Военнослужащие имеют льготы по кредитным обязательствам с начала и до истечения определенного периода времени. Кроме того, для военнообязанных и резервистов — с момента призыва во время мобилизации и до окончания особого периода.

Согласно части 15 статьи 14 Закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", к льготам, предусматриваемым законом, относятся:

  • освобождение от уплаты процентов за кредит (льготы не касаются погашения основного долга по кредиту (тела кредита);
  • освобождение от уплаты пени или штрафов за несвоевременную уплату платежей по кредиту.

Эти преимущества касаются не только банковских учреждений, но и всех кредитных организаций, таких как:

  • микрофинансовые организации;
  • ломбарды;
  • кредитные союзы;
  • лизинговые компании;
  • другие юридические лица и физические лица, оказывающие финансовые услуги.

Льготы не применяются к кредитным договорам, предусматривающим приобретение имущества, которое принадлежит или будет принадлежать к недвижимости, а также автомобилям.

В период военного положения военнослужащие также освобождаются от уплаты военного сбора. В июле прошлого года соответствующие изменения в Налоговый кодекс вступили в силу.

Кроме того, согласно пункту 25 подразделом 10 г. XX Налогового кодекса Украины, мобилизованные ФЛП освобождены от начисления и уплаты единого налога и НДФЛ, а также от представления отчетности. Также в случае отсутствия наемных работников они освобождаются от начисления и уплаты ЕСВ за себя на весь срок военной службы, а также от представления отчетности (п. 9 ч. 2 разд. VIII Закона о ЕСВ).

Право военнослужащих на сохранение стажа работы

Мобилизованные военнослужащие не могут быть уволены с работы, и их время службы засчитывается в страховой стаж. Соответствующий пункт находится в статье 119 Кодекса законов о труде.

Льготы на проезд для военнослужащих и членов их семей

Военнослужащие могут бесплатно пользоваться железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным транспортом (за исключением такси):

  • в командировке;
  • в отпуске в пределах Украины (при условии, что размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода, дающего право на налоговую социальную льготу);
  • при переводе на новое место прохождения воинской службы или в связи с передислокацией воинской части;
  • к месту жительства, избранного при увольнении с военной службы, внутри Украины.

Военнослужащие имеют право бесплатно перевезти до 20 тонн личного имущества в контейнерах с предыдущего места жительства к новому на железнодорожном транспорте, а если такого транспорта нет, другими видами транспорта (за исключением воздушного). Когда личное имущество перемещается в отдельном вагоне багажом или мелкой отправкой, им возмещаются фактические расходы, но не больше стоимости перевозки имущества в контейнере весом 20 тонн.

Кроме того, военнослужащие имеют право на приобретение проездных документов для себя и членов своей семьи на все виды транспорта вне очереди при направлении в командировку, к новому месту прохождения военной службы, а также к месту отбывания отпуска и обратно.

Образовательные льготы для семей военнослужащих

Независимо от форм собственности, детям военнослужащих по месту жительства их семей в первую очередь предоставляются места в общеобразовательных, дошкольных и детских оздоровительных лагерях.

Дети, у которых один из родителей (усыновителей) погиб или признан пропавшим без вести судом, могут учиться в государственных и коммунальных высших и профессионально-технических учебных заведениях Украины на средства государственного и местного бюджетов в течение 3 лет после получения соответствующего общего среднего образования.

Кроме того, военнослужащие могут получить статус участника боевых действий при наличии оснований. Это предоставит им льготы и гарантии, предусмотренные статьей 12 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и другими законодательными актами, в частности:

  • жилищно-коммунальные услуги;
  • проезд;
  • санаторно-курортное лечение;
  • получение земельных участков, жилья и т.д.

Военные, ставшие лицами с инвалидностью в результате боевых действий, также получают дополнительные льготы.

Напомним, украинские военные имеют право на широкий спектр государственных льгот. С другой стороны, украинские военнослужащие и члены их семей могут получить дополнительную поддержку правительства, а также воспользоваться особыми льготами при обслуживании кредита в ПриватБанке.

Также мы писали, что украинские военнослужащие могут получить жилье от государства бесплатно. Законодательство гарантирует это право. Однако, чтобы получить квартиру, нужно отвечать определенным требованиям.

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