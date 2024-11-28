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Що буде з пільгами військовослужбовців у грудні 2024 року

28 листопада 2024 18:22
Володимир Мололкін - редактор
Пільги для військових у 2024 році — що зміниться у грудні
Українська військова форма. Фото: Pexels
Володимир Мололкін - редактор

Військовослужбовці можуть розраховувати на достатнє матеріальне та грошове забезпечення, а також надання медичної допомоги від держави. Також українські захисники мають низку пільг.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з пільгами військових у грудні 2024 року.

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Кредитні та податкові пільги для військовослужбовців

Військовослужбовці мають пільги щодо кредитних зобов’язань з початку й до закінчення певного періоду часу. Крім того, для військовозобов’язаних і резервістів — з моменту призову під час мобілізації та до закінчення особливого періоду.

Згідно з частиною 15 статті 14 Закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей", до пільг, які передбачаються законом, належать:

  • звільнення від сплати відсотків за кредит (пільги не стосуються погашення основного боргу по кредиту (тіла кредиту);
  • звільнення від сплати пені або штрафів за несвоєчасну сплату платежів по кредиту.

Ці переваги стосуються не лише банківських установ, але й усіх кредитних організацій, таких як:

  • мікрофінансові організації;
  • ломбарди;
  • кредитні спілки;
  • лізингові компанії;
  • інші юридичні особи та фізичні особи, які надають фінансові послуги.

Пільги не застосовуються до кредитних договорів, які передбачають придбання майна, яке належить або буде належати до нерухомості, а також автомобілів.

У період воєнного стану військовослужбовці також звільняються від сплати військового збору. У липні минулого року відповідні зміни до Податкового кодексу набрали чинності.

Крім того, згідно з пунктом 25 підрозділом 10 р. XX Податкового кодексу України, мобілізовані ФОП звільнені від нарахування та сплати єдиного податку та ПДФО, а також від подання звітності. Також у разі відсутності найманих працівників вони звільняються від нарахування та сплати ЄСВ за себе на весь строк військової служби, а також від подання звітності (п. 9 прим. 2 розд. VIII Закону про ЄСВ).

Право військовослужбовців на збереження стажу роботи

Мобілізовані військовослужбовці не можуть бути звільнені з роботи, і їхній час служби зараховується до страхового стажу. Відповідний пункт знаходиться в статті 119 Кодексу законів про працю.

Пільги на проїзд для військовослужбовців та членів їхніх сімей

Військовослужбовці можуть безплатно користуватися залізничним, повітряним, водним і автомобільним транспортом (за винятком таксі):

  • у відрядженні;
  • у відпустці в межах України (за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу);
  • при переведенні на нове місце проходження військової служби або у зв'язку з передислокацією військової частини;
  • до місця проживання, обраного при звільненні з військової служби, в межах України.

Військовослужбовці мають право безплатно перевезти до 20 тонн особистого майна в контейнерах з їхнього попереднього місця проживання до нового залізничним транспортом, а якщо такого транспорту немає, іншими видами транспорту (за винятком повітряного). Коли особисте майно переміщується в окремому вагоні багажем або дрібним відправленням, їм відшкодовуються фактичні витрати, але не більше, ніж вартість перевезення майна в контейнері вагою 20 тонн.

Крім того, військовослужбовці мають право на придбання проїзних документів для себе та членів своєї родини на всі види транспорту поза чергою під час направлення у відрядження, до нового місця проходження військової служби, а також до місця відбування відпустки та назад.

Освітні пільги для родин військовослужбовців

Незалежно від форм власності, дітям військовослужбовців за місцем проживання їхніх сімей першочергово надаються місця у загальноосвітніх, дошкільних і дитячих оздоровчих таборах.

Діти, у яких один із батьків (усиновлювачів) загинув або визнаний судом зниклим безвісти, можуть навчатися в державних і комунальних вищих і професійно-технічних навчальних закладах України коштом державного та місцевого бюджетів протягом 3 років після здобуття відповідної загальної середньої освіти.

Крім того, військовослужбовці можуть отримати статус учасника бойових дій за наявності підстав. Це надасть їм пільги та гарантії, передбачені статтею 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та іншими законодавчими актами, зокрема пільги на:

  • житлово-комунальні послуги;
  • проїзд;
  • санаторно-курортне лікування;
  • отримання земельних ділянок, житла тощо.

Військові, які стали особами з інвалідністю внаслідок бойових дій, також отримують додаткові пільги.

Нагадаємо, українські військові мають право на широкий спектр державних пільг. З іншого боку, українські військовослужбовці та члени їхніх родин можуть отримати додаткову підтримку від уряду, а також скористатися особливими пільгами при обслуговуванні кредиту в ПриватБанку.

Також ми писали, що українські військовослужбовці можуть отримати житло від держави безплатно. Законодавство гарантує це право. Проте, щоб отримати квартиру, потрібно відповідати певним вимогам.

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