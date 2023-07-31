На службе у ВСУ будут дальнобойные дроны "Рубака": чем уникальны

Дальнобойные дроны "Рубака". Фото: скриншот

Оборонно-промышленный комплекс Украины пополнился новыми боевыми беспилотниками. Инженеры разработали новые боеприпасы оперативно-стратегического уровня "Рубака".

Об этом сообщает сайт "Милитарный".

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Дальнобойные беспилотники "Рубака"

Украинский актер Владислав Шевченко рассказал, что собирает сейчас 10 млн. гривен на 18 беспилотников "Рубака" для разведчиков.

"Общество, я получил запрос на 18 дронов-камикадзе Рубака от одного из спецподразделений ГУР. Собрать нужно 10 млн грн", — рассказал Владислав Шевченко.

В Главном управлении разведки сообщили, что подобные беспилотники уже есть в ВСУ и они применяются в боевых действиях.

"Они уже хорошо показали себя в бою. Где именно сказать не могу, но об этом хлопке мы все могли читать в Telegram", — рассказывают бойцы.

Также они отмечают, что новый аппарат способен преодолевать расстояние 500 километров. Он создан по типу "Летающее крыло" и имеет двигатель в передней части. Запускается с помощью катапульты.

По ориентировочным подсчетам, один беспилотник стоит примерно 550 тысяч гривен.

Беспилотник "Рубака". Фото: скриншот

Напомним, в Украине появится центр, который будет ремонтировать и обслуживать беспилотников. Министерство обороны Украины заключило соответствующее соглашение с турецкой компанией BAYKAR MAKINA.

Ранее мы писали, что производить беспилотники станет легче. Компании, занимающиеся разработкой беспилотников и обучением операторов дронов, могут стать резидентами Дія.City. Благодаря этому они будут иметь лучшие условия по налогам.