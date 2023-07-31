Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Техно arrow На службе у ВСУ будут дальнобойные дроны "Рубака": чем уникальны arrow

На службе у ВСУ будут дальнобойные дроны "Рубака": чем уникальны

31 июля 2023 23:57
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
На службе у ВСУ будут дальнобойные дроны "Рубака": чем уникальны
Дальнобойные дроны "Рубака". Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Оборонно-промышленный комплекс Украины пополнился новыми боевыми беспилотниками. Инженеры разработали новые боеприпасы оперативно-стратегического уровня "Рубака".

Об этом сообщает сайт "Милитарный".

Читайте также:

Дальнобойные беспилотники "Рубака"

Украинский актер Владислав Шевченко рассказал, что собирает сейчас 10 млн. гривен на 18 беспилотников "Рубака" для разведчиков.

"Общество, я получил запрос на 18 дронов-камикадзе Рубака от одного из спецподразделений ГУР. Собрать нужно 10 млн грн", — рассказал Владислав Шевченко.

В Главном управлении разведки сообщили, что подобные беспилотники уже есть в ВСУ и они применяются в боевых действиях.

"Они уже хорошо показали себя в бою. Где именно сказать не могу, но об этом хлопке мы все могли читать в Telegram", — рассказывают бойцы.

Также они отмечают, что новый аппарат способен преодолевать расстояние 500 километров. Он создан по типу "Летающее крыло" и имеет двигатель в передней части. Запускается с помощью катапульты.

По ориентировочным подсчетам, один беспилотник стоит примерно 550 тысяч гривен.

Беспилотник "Рубака". Фото: скриншот

Напомним, в Украине появится центр, который будет ремонтировать и обслуживать беспилотников. Министерство обороны Украины заключило соответствующее соглашение с турецкой компанией BAYKAR MAKINA.

Ранее мы писали, что производить беспилотники станет легче. Компании, занимающиеся разработкой беспилотников и обучением операторов дронов, могут стать резидентами Дія.City. Благодаря этому они будут иметь лучшие условия по налогам.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз