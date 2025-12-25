Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує операторам-навідникам

Оператор-навідник. Фото ілюстративне: armyinform.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють керувати бойовими машинами. Йдеться про операторів-навідників.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 21 грудня.

Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки оператора-навідника

Оператор-навідник має вести бойову машину за заданим маршрутом, забезпечувати навігаційну підтримку екіпажу, підтримувати озброєння в готовності та використовувати його. Такий військовий підтримує постійний зв'язок з іншими екіпажами та командним пунктом, передає інформацію про пересування та обстановку. Крім того, серед його обов'язків прикриття під час виконання бойових завдань.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей віком від 18 до 30 років. У війську потрібні бійці, які придатні до служби і за станом здоров'я, і за морально-психологічними якостями, готові до роботи в зоні активних бойових дій, уміють користуватися "Кропивою" (бойова система управління тактичної ланки, — Ред.) та інтерактивними картами. Також треба мати освіту: середню, середню спеціальну або вищу.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. За виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівцю обіцяють щоденну доплату — 3 300 гривень.

