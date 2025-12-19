Відео
Головна Військова економіка В "Азові" потрібні розробники — хто саме

В "Азові" потрібні розробники — хто саме

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 03:26
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує електронним інженерам-розробникам
Військовослужбовець "Азова". Фото ілюстративне: hromadske.radio

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи винахідників. Йдеться про електронних інженерів-розробників.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 13 грудня.

Читайте також:
"Азов" шукає електронних інженерів-розробників
Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки електронного інженера-розробника

Електронний інженер-розробник має розробляти та впроваджувати схемотехнічні рішення для електронних пристроїв, аналізувати та тестувати електронні схеми на відповідність технічним стандартам. Також серед обов'язків такого фахівця оптимізація електронних рішень для підвищення ефективності пристроїв. 

Вимоги до кандидатів на посаду 

До війська запрошують людей, які мають досвід роботи за напрямком, готові працювати в зоні активних бойових дій, мають середню спеціальну або вищу освіту.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. За виконання обов’язків у зоні бойових дій обіцяють щоденну доплату — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які мають досвід роботи в IT. Йдеться про аналітиків розвідки.

Також у бригаді є вакансія автоелектрика. Обійняти посаду можуть ті, хто знає принципи роботи електричних систем автомобілів.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
