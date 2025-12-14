Відео
Головна Військова економіка В "Азові" з'явилась вакансія автоелектриків — скільки платять

В "Азові" з'явилась вакансія автоелектриків — скільки платять

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 03:26
Робота в Азов — які умови пропонують автоелектрикам
Військовий ремонтує машину. Фото: azov.org.ua

Бригаді спецпризначення "Азов" шукає до себе на роботу фахівців на посаду автоелектриків. Потенційні кандидати повинні мати відповідні знання і щонайменше рік досвіду роботи. За виконання робіт зарплата становитиме від 27 до 127 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua.

В "Азові" потрібні автоелектрики - що відомо про вакансію
Оголошення про вакансію автоелектрика в "Азов". Фото: скриншот з сайту пошуку роботи

Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків автоелектриків входитиме:

  • діагностика та виправлення несправностей в системах автомобілів;
  • монтаж та заміна електричних компонентів;
  • виконання ремонтних робіт згідно з технічними вимогами;
  • використання спеціалізованого обладнання та програмного забезпечення для діагностики.

Підійде кандидат на посаду, який має:

  • досвід роботи в сфері автоелектрики від 1 року;
  • знання основних принципів роботи електричних систем автомобілів;
  • вміння самостійно діагностувати та виправляти несправності;
  • вміння працювати зі спеціалізованим обладнанням;
  • відповідальність, уважність до деталей та бажання постійно вдосконалювати свої навички.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;
  • грошове забезпечення згідно зі стандартами прийнятим в Збройних Силах України;
  • можливість переведення для діючих військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Нагадаємо, що в "Азові" є й інші вакансії, пов'язані з медичною сферою. Зокрема, бійці шукають неврологів, але кандидати повинні мати вищу медичну освіту.

Також ми писали, що бригаді потрібні отоларингологи. Однак для влаштування на роботу потрібно мати вищу медичну освіту і досвід роботи за спеціальністю.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
