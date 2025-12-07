Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка В "Азові" потрібні люди з вищою медичною освітою — хто

В "Азові" потрібні люди з вищою медичною освітою — хто

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 03:26
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує отоларингологам
Чоловік на прийомі в лікаря-отоларинголога. Фото ілюстративне: novamed.in.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей з вищою медичною освітою. Йдеться про лікарів отоларингологів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 2 грудня.

Реклама
Читайте також:
"Азов" шукає лікарів-отоларингологів
Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки отоларинголога в "Азов"

Отоларинголог має працювати на стаціонарі бригади, здійснювати амбулаторний прийом і медогляд військовослужбовців, оцінювати фізичний стан бійців, організовувати робочий простір на стаціонарі. Серед головних обов'язків такого фахівця консервативна та мала оперативна терапія ЛОР-патологій.

Вимоги до кандидатів на посаду 

На роботу запрошують людей, які: 

  • мають вищу медичну освіту та досвід роботи за спеціальністю;
  • володіють навичками проведення й оцінки результатів аудіометрії та тимпанометрії;
  • готові працювати за міжнародними стандартами надання медичної допомоги, вносити активний вклад у розвиток медичної служби бригади, дотримуватися принципів доказової медицини.

Перевагами вважатимуть володіння англійською й досвід виконання малих оперативних втручань.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. За виконання обов’язків у зоні бойових дій обіцяють щоденну доплату — 3 300 гривень. У моменти перебування поза зоною бойових дій фахівець проходитиме профільне навчання.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов

Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які готові працювати з вибухонебезпечними речовинами. Йдеться про вибухотехніків.

Також у бригаді є вакантні місця для шиномонтажників. Обійняти таку посаду можуть ті, хто вміє ремонтувати шини й колеса.

робота бригада "Азов" лікарі вакансії військовослужбовці 12 бригада "Азов"
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації