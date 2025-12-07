Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує отоларингологам

Чоловік на прийомі в лікаря-отоларинголога. Фото ілюстративне: novamed.in.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей з вищою медичною освітою. Йдеться про лікарів отоларингологів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 2 грудня.

Обов'язки отоларинголога в "Азов"

Отоларинголог має працювати на стаціонарі бригади, здійснювати амбулаторний прийом і медогляд військовослужбовців, оцінювати фізичний стан бійців, організовувати робочий простір на стаціонарі. Серед головних обов'язків такого фахівця консервативна та мала оперативна терапія ЛОР-патологій.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей, які:

мають вищу медичну освіту та досвід роботи за спеціальністю;

володіють навичками проведення й оцінки результатів аудіометрії та тимпанометрії;

готові працювати за міжнародними стандартами надання медичної допомоги, вносити активний вклад у розвиток медичної служби бригади, дотримуватися принципів доказової медицини.

Перевагами вважатимуть володіння англійською й досвід виконання малих оперативних втручань.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. За виконання обов’язків у зоні бойових дій обіцяють щоденну доплату — 3 300 гривень. У моменти перебування поза зоною бойових дій фахівець проходитиме профільне навчання.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов

Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які готові працювати з вибухонебезпечними речовинами. Йдеться про вибухотехніків.

Також у бригаді є вакантні місця для шиномонтажників. Обійняти таку посаду можуть ті, хто вміє ремонтувати шини й колеса.