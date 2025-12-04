Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує шиномонтажникам

Шиномонтажник. Фото ілюстративне: dkrs.eu

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють ремонтувати шини й колеса. Йдеться про шиномонтажників.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 28 листопада.

Обов'язки шиномонтажника

Шиномонтажник має монтувати, демонтувати та балансувати колеса автомобільної техніки, контролювати тиск і стан колес під час експлуатації, обслуговувати інструменти й обладнання для шиномонтажу. Також такий фахівець відповідає за ремонт і заміну шин, камер і протекторів.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують відповідальних і уважних людей, які готові працювати в польових умовах, мають досвід роботи з монтажем, демонтажем, ремонтом шин і колес. Фахівці мають дотримуватися правил безпеки та техніки експлуатації, вміти користуватися шиномонтажним обладнанням та інструментами.

Умови роботи

"Азов" пропонує кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Зарплата становитиме 27–127 тисяч гривень. У разі виконання обов'язків на гарячих напрямках фронту за кожен день нараховують доплати — 3 300 гривень. На посаду можуть перевести бійців, які вже проходять службу.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які знаються на акумуляторах. У бригаді є вакансія акумуляторника.

Також до війська запрошують фахівців, які вміють ремонтувати й заміняти пошкоджені деталі техніки. Йдеться про майстрів із ремонту електротехніки.