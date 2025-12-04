Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает шиномонтажникам

Шиномонтажник. Фото иллюстративное: dkrs.eu

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют ремонтировать шины и колеса. Речь идет о шиномонтажниках.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 28 ноября.

Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности шиномонтажника

Шиномонтажник должен монтировать, демонтировать и балансировать колеса автомобильной техники, контролировать давление и состояние колес во время эксплуатации, обслуживать инструменты и оборудование для шиномонтажа. Также такой специалист отвечает за ремонт и замену шин, камер и протекторов.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают ответственных и внимательных людей, которые готовы работать в полевых условиях, имеют опыт работы с монтажом, демонтажом, ремонтом шин и колес. Специалисты должны соблюдать правила безопасности и техники эксплуатации, уметь пользоваться шиномонтажным оборудованием и инструментами.

Условия работы

"Азов" предлагает кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Зарплата будет составлять 27–127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей на горячих направлениях фронта за каждый день начисляют доплату — 3 300 гривен. На должность могут перевести бойцов, которые уже проходят службу.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые разбираются в аккумуляторах. В бригаде есть вакансия аккумуляторщика.

Также в войско приглашают специалистов, которые умеют ремонтировать и заменять поврежденные детали техники. Речь идет о мастерах по ремонту электротехники.