Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает отоларингологам

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей с высшим медицинским образованием. Речь идет о врачах отоларингологах.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 2 декабря.

Обязанности отоларинголога в "Азов"

Отоларинголог должен работать на стационаре бригады, осуществлять амбулаторный прием и медосмотр военнослужащих, оценивать физическое состояние бойцов, организовывать рабочее пространство на стационаре. Среди главных обязанностей такого специалиста консервативная и малая оперативная терапия ЛОР-патологий.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей, которые:

имеют высшее медицинское образование и опыт работы по специальности;

владеют навыками проведения и оценки результатов аудиометрии и тимпанометрии;

готовы работать по международным стандартам оказания медицинской помощи, вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады, придерживаться принципов доказательной медицины.

Преимуществами будут считать владение английским и опыт выполнения малых оперативных вмешательств.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. За выполнение обязанностей в зоне боевых действий обещают ежедневную доплату — 3 300 гривен. В моменты пребывания вне зоны боевых действий специалист будет проходить профильное обучение.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов

Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые готовы работать со взрывоопасными веществами. Речь идет о взрывотехниках.

Также в бригаде есть вакантные места для шиномонтажников. Занять такую должность могут те, кто умеет ремонтировать шины и колеса.