Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика В "Азове" нужны люди с высшим медицинским образованием — кто

В "Азове" нужны люди с высшим медицинским образованием — кто

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 03:26
Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает отоларингологам
Мужчина на приеме у врача-отоларинголога. Фото иллюстративное: novamed.in.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей с высшим медицинским образованием. Речь идет о врачах отоларингологах.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 2 декабря.

Реклама
Читайте также:
"Азов" ищет врачей-отоларингологов
Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности отоларинголога в "Азов"

Отоларинголог должен работать на стационаре бригады, осуществлять амбулаторный прием и медосмотр военнослужащих, оценивать физическое состояние бойцов, организовывать рабочее пространство на стационаре. Среди главных обязанностей такого специалиста консервативная и малая оперативная терапия ЛОР-патологий.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей, которые:

  • имеют высшее медицинское образование и опыт работы по специальности;
  • владеют навыками проведения и оценки результатов аудиометрии и тимпанометрии;
  • готовы работать по международным стандартам оказания медицинской помощи, вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады, придерживаться принципов доказательной медицины.

Преимуществами будут считать владение английским и опыт выполнения малых оперативных вмешательств.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. За выполнение обязанностей в зоне боевых действий обещают ежедневную доплату — 3 300 гривен. В моменты пребывания вне зоны боевых действий специалист будет проходить профильное обучение.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов

Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые готовы работать со взрывоопасными веществами. Речь идет о взрывотехниках.

Также в бригаде есть вакантные места для шиномонтажников. Занять такую должность могут те, кто умеет ремонтировать шины и колеса.

работа бригада "Азов" врачи вакансии военнослужащие 12 бригада "Азов"
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации