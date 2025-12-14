Работа в Азове - какие условия предлагают автоэлектрикам

В "Азове" появилась вакансия автоэлектриков — сколько платят
Бригаде спецназначения "Азов" ищет к себе на работу специалистов на должность автоэлектриков. Потенциальные кандидаты должны иметь соответствующие знания и минимум год опыта работы. За выполнение работ зарплата составит от 27 до 127 тысяч гривен в месяц.
Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua.
Работа в "Азове"
Согласно информации в вакансии, в обязанности автоэлектриков будет входить:
- диагностика и исправление неисправностей в системах автомобилей;
- монтаж и замена электрических компонентов;
- выполнение ремонтных работ согласно техническим требованиям;
- использование специализированного оборудования и программного обеспечения для диагностики.
Подойдет кандидат на должность, который имеет:
- опыт работы в сфере автоэлектрики от 1 года;
- знание основных принципов работы электрических систем автомобилей;
- умение самостоятельно диагностировать и исправлять неисправности;
- умение работать со специализированным оборудованием;
- ответственность, внимательность к деталям и желание постоянно совершенствовать свои навыки.
Зато бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:
- официальная мобилизация до конца военного положения или контракт;
- денежное обеспечение согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
- возможность перевода для действующих военнослужащих;
- возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
- в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.
Напомним, что в "Азове" есть и другие вакансии, связанные с медицинской сферой. В частности, бойцы ищут неврологов, но кандидаты должны иметь высшее медицинское образование.
Также мы писали, что бригаде нужны отоларингологи. Однако для устройства на работу нужно иметь высшее медицинское образование и опыт работы по специальности.
