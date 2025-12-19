Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает электронным инженерам-разработчикам

Военнослужащий "Азова". Фото иллюстративное: hromadske.radio

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения изобретателей. Речь идет об электронных инженерах-разработчиках.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 13 декабря.

Обязанности электронного инженера-разработчика

Электронный инженер-разработчик должен разрабатывать и внедрять схемотехнические решения для электронных устройств, анализировать и тестировать электронные схемы на соответствие техническим стандартам. Также среди обязанностей такого специалиста оптимизация электронных решений для повышения эффективности устройств.

Требования к кандидатам на должность

В войско приглашают людей, которые имеют опыт работы по направлению, готовы работать в зоне активных боевых действий, имеют среднее специальное или высшее образование.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. За выполнение обязанностей в зоне боевых действий обещают ежедневную доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые имеют опыт работы в IT. Речь идет об аналитиках разведки.

Также в бригаде есть вакансия автоэлектрика. Занять должность могут те, кто знает принципы работы электрических систем автомобилей.