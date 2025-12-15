Видео
Главная Военная экономика "Азов" ищет аналитиков разведки — платят высокую зарплату

"Азов" ищет аналитиков разведки — платят высокую зарплату

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 03:26
Работа в Азове - какие условия предлагают аналитикам разведки
Военный управляет дроном. Фото: Украинская правда

Бригада "Азов" приглашает на работу аналитиков разведки. От кандидатов требуется умение пользоваться компьютером, иметь навыки программирования, опыт в IT и прочее. За выполнение работ будут платить от 27 до 127 тысяч гривен в месяц. 

Соответствующая вакансия опубликована в пятницу, 12 декабря, на сайте поиска работы Work.ua.

Вакансия аналитика разведки в бригаде "Азов". Фото: скриншот

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности аналитиков разведки будет входить:

  • анализ разведывательных данных воздушной разведки, радиоразведки, оперативных источников;
  • учет и ведение служебной документации;
  • контроль и обеспечение работы отдела секции разведки.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

  • навыки работы с электронными таблицами, текстовыми редакторами;
  • навыки программирования на любом языке, или опыт работы в ИТ и/или опыт системного администрирования, построения локальных сетей будет существенным преимуществом;
  • опыт работы с радиостанциями, SDR приемниками, установка антенн радиосвязи;
  • опыт OSINT;
  • является уверенным пользователем ПК;

Зато бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:

  • официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.

Напомним, что кроме этой вакансии в "Азове" есть и другие предложения. В частности, бойцы ищут автоэлектриков, но для устройства кандидаты должны знать соответствующие знания и минимум год опыта работы.

Также мы писали, что бригаде нужны люди, которые умеют стрелять из гранатометов. За работу будет большая зарплата.

ВСУ работа деньги бригада "Азов" зарплата война в Украине
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
