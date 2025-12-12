Видео
В "Азове" нужны знатоки гранатометов — вакансия

В "Азове" нужны знатоки гранатометов — вакансия

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 03:26
Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает гранатометчикам
Гранатометчик. Фото иллюстративное: sofua.army

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют стрелять из гранатометов.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 8 декабря.

"Азов" ищет гранатометчиков
Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности гранатометчика

Гранатометчик должен обеспечивать безопасное и эффективное использование гранатометов, точность и высокую эффективность стрельбы из них. Такой военный отвечает за постоянное поддержание в боевой готовности вооружения, техники и боеприпасов, выполняет боевые задачи в составе подразделения.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей в возрасте от 18 до 47 лет, которые пригодны к службе по состоянию здоровья и морально-психологическим качествам, имеют среднее, среднее специальное или высшее образование, готовы работать в зоне активных боевых действий, постоянно учиться и развиваться.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение будет составлять от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. За выполнение обязанностей в зоне боевых действий обещают ежедневную доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает разнорабочих инженерной мастерской. Чтобы занять должность, нужно уверенно пользоваться электроинструментами.

Также в ряды бригады приглашают специалистов, которые разбираются в видах и способах организации военной связи. Речь идет о связистах.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
