Україна
Новая вакансия в "Азов" — надо работать с электроинструментом

Дата публикации 11 декабря 2025 03:26
Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает разнорабочим инженерной мастерской
Мужчина с электроинструментом. Фото иллюстративное: istockphoto.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют работать с электроинструментом. Речь идет о разнорабочих инженерной мастерской.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 3 декабря.

Читайте также:
"Азов" ищет разнорабочих инженерной мастерской
Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности разнорабочего в инженерной мастерской и требования к кандидатам

Разнорабочий должен пользоваться ручным и электроинструментом, паять, работать с взрывоопасными, легковоспламеняющимися, вредными и токсичными веществами, минами и другими видами боеприпасов.

На работу приглашают людей в возрасте до 50 лет, которые имеют среднее специальное образование и ревалентный опыт, готовы постоянно учиться, развиваться и работать по всей территории Украины, в том числе и в зоне активных боевых действий.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. За выполнение обязанностей в зоне боевых действий обещают ежедневную доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые умеют организовывать военную связь. Речь идет о связистах.

Также в бригаде нужны видеооператоры. Занять эту должность могут люди, которые разбираются в видеосъемке.

работа армия бригада "Азов" вакансии военнослужащие 12 бригада "Азов"
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
