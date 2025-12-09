В бригаде Азов есть вакансия для связистов — предлагают хорошую зарплату

Связисты ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Бойцы бригады спецназначения "Азов" нуждаются в своих рядах связистов. Нужны специалисты с профильным образованием или специальной подготовкой, а также со знаниями всех видов и способов организации военной связи. Зарплату обещают от 27 до 125 тысяч гривен.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Work.ua.

Объявление о вакансии для связиста в "Азове". Фото: Скриншот

Как устроиться связистом в армию

Связист в бригаде "Азов" будет заниматься контролем работы средств военной связи, мониторингом качества передачи сигналов между точками связи, ремонтом приборов и линий военной связисвязи, созданием новых схем телекоммуникационного или радиосообщения, организацией работы мобильных и переносных станций военной связи, а также восстановлением средств и способов связи в зонах проведения военных операций, последствий стихийных бедствий, аварий.

Кроме того, в обязанности специалиста также входит шифрование военных сообщений, перехват информации врага и диверсионные работы по повреждению каналов сообщения вражеских подразделений.

В то же время кандидат на должность должен соответствовать следующим требованиям:

иметь профильное образование или специальную подготовку;

знать все виды и способы организации военной связи, в частности шифрования;

понимать основы электромеханики, электротехники, интернет-технологий, а также теле- и радиокоммуникаций;

уметь выполнять специальные монтажные и ремонтные работы;

правильно использовать необходимое оборудование, предназначенное для контроля различных средств связи.

Также кандидат должен отличаться и крепким здоровьем, четкой дикцией, умением быстро воспринимать и запоминать информацию, быть ответственным, внимательным и собранным.

Зато азовцы предлагают такие условия работы:

официальную мобилизацию до завершения военного положения или службу по контракту;

возможность перевода действующих военнослужащих;

оплату труда от 25 до 125 тысяч гривен;

возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, в случае чего обещают доплачивать 3300 грн/день.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, что кроме этой вакансии в "Азове" есть и другие предложения. В частности, бойцы ищут хирургов, но кандидатам надо иметь высшее медицинское образование и два года опыта работы.

Также мы писали, что бригаде нужны боевые медики. Однако для устройства на работу нужно иметь удовлетворительную физическую подготовку и минимум год опыта работы.