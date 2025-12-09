Відео
Головна Військова економіка Для зв'язківців є вакансія в бригаді "Азов" — вимоги та зарплатня

Для зв'язківців є вакансія в бригаді "Азов" — вимоги та зарплатня

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 03:26
В бригаді Азов є вакансія для зв'язківців — пропонують гарну зарплатню
Зв'язківці ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Бійці бригади спецпризначення "Азов" потребують до своїх рядів зв'язківців. Потрібні фахівці з профільною освітою або спеціальною підготовкою, а також зі знаннями всіх видів і способів організації військового зв’язку. Зарплату обіцяють від 27 до 125 тисяч гривень.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Work.ua.

Читайте також:
Оголошення про вакансію для зв'язківця в "Азові". Фото: Скриншот

Як влаштуватися зв'язківцем в армію

Зв'язківець у бригаді "Азов" займатиметься контролем роботи засобів військового зв’язку, моніторингом якості передачі сигналів між точками зв’язку, ремонтом приладів і ліній військового зв’язку, створенням нових схем телекомунікаційного або радіоповідомлення, організацією роботи мобільних і переносних станцій військового зв’язку, а також відновленням засобів і способів зв’язку в зонах проведення воєнних операцій, наслідків стихійних лих, аварій. 

Крім того, до обов'язків спеціаліста також входить шифрування військових повідомлень, перехоплення інформації ворога та диверсійні роботи з ушкодження каналів повідомлення ворожих підрозділів.

Водночас кандидат на посаду повинен відповідати таким вимогам:

  • мати профільну освіту або спеціальну підготовку;
  • знати всі види й способи організації військового зв’язку, зокрема шифрування;
  • розуміти основи електромеханіки, електротехніки, інтернет-технологій, а також теле- і радіокомунікацій;
  • вміти виконувати спеціальні монтажні й ремонтні роботи;
  • правильно використовувати необхідні обладнання, призначені для контролю різних засобів зв’язку.

Також кандидат має відрізнятися й міцним здоров'ям, чіткою дикцією, вмінням швидко сприймати й запам’ятовувати інформацію, бути відповідальним, уважним і зібраним.

Натомість азовці пропонують такі умови роботи:

  • офіційну мобілізацію до завершення воєнного стану або службу за контрактом;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців;
  • оплату праці від 25 до 125 тисяч гривень;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій, у разі чого обіцяють доплачувати 3300 грн/день.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, що крім цієї вакансії в "Азові" є й інші пропозиції. Зокрема, бійці шукають хірургів, але кандидатам треба мати вищу медичну освіту і два роки досвіду роботи.

Також ми писали, що бригаді потрібні бойові медики. Однак для влаштування на роботу потрібно мати задовільну фізичну підготовку та мінімум рік досвіду роботи.

ЗСУ робота бригада "Азов" вакансії Рекрутинг
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
