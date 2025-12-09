В бригаді Азов є вакансія для зв'язківців — пропонують гарну зарплатню

Зв'язківці ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Бійці бригади спецпризначення "Азов" потребують до своїх рядів зв'язківців. Потрібні фахівці з профільною освітою або спеціальною підготовкою, а також зі знаннями всіх видів і способів організації військового зв’язку. Зарплату обіцяють від 27 до 125 тисяч гривень.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Work.ua.

Реклама

Читайте також:

Оголошення про вакансію для зв'язківця в "Азові". Фото: Скриншот

Як влаштуватися зв'язківцем в армію

Зв'язківець у бригаді "Азов" займатиметься контролем роботи засобів військового зв’язку, моніторингом якості передачі сигналів між точками зв’язку, ремонтом приладів і ліній військового зв’язку, створенням нових схем телекомунікаційного або радіоповідомлення, організацією роботи мобільних і переносних станцій військового зв’язку, а також відновленням засобів і способів зв’язку в зонах проведення воєнних операцій, наслідків стихійних лих, аварій.

Крім того, до обов'язків спеціаліста також входить шифрування військових повідомлень, перехоплення інформації ворога та диверсійні роботи з ушкодження каналів повідомлення ворожих підрозділів.

Водночас кандидат на посаду повинен відповідати таким вимогам:

мати профільну освіту або спеціальну підготовку;

знати всі види й способи організації військового зв’язку, зокрема шифрування;

розуміти основи електромеханіки, електротехніки, інтернет-технологій, а також теле- і радіокомунікацій;

вміти виконувати спеціальні монтажні й ремонтні роботи;

правильно використовувати необхідні обладнання, призначені для контролю різних засобів зв’язку.

Також кандидат має відрізнятися й міцним здоров'ям, чіткою дикцією, вмінням швидко сприймати й запам’ятовувати інформацію, бути відповідальним, уважним і зібраним.

Натомість азовці пропонують такі умови роботи:

офіційну мобілізацію до завершення воєнного стану або службу за контрактом;

можливість переведення чинних військовослужбовців;

оплату праці від 25 до 125 тисяч гривень;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій, у разі чого обіцяють доплачувати 3300 грн/день.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, що крім цієї вакансії в "Азові" є й інші пропозиції. Зокрема, бійці шукають хірургів, але кандидатам треба мати вищу медичну освіту і два роки досвіду роботи.

Також ми писали, що бригаді потрібні бойові медики. Однак для влаштування на роботу потрібно мати задовільну фізичну підготовку та мінімум рік досвіду роботи.