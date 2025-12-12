Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує гранатометникам

Гранатометник. Фото ілюстративне: sofua.army

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють стріляти із гранатометів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 8 грудня.

Обов'язки гранатометника

Гранатометник має забезпечувати безпечне та ефективне використання гранатометів, точність і високу ефективність стрільби з них. Такий військовий відповідає за постійне підтримання в бойовій готовності озброєння, техніки та боєприпасів, виконує бойові завдання у складі підрозділу.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей віком від 18 до 47 років, які придатні до служби за станом здоров'я і морально-психологічними якостями, мають середню, середню спеціальну або вищу освіту, готові працювати в зоні активних бойових дій, постійно вчитися й розвиватися.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. За виконання обов’язків у зоні бойових дій обіцяють щоденну доплату — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує різноробочих інженерної майстерні. Щоб обійняти посаду, потрібно впевнено користуватися електроінструментами.

Також до лав бригади запрошують фахівців, які знаються на видах і способах організації військового зв'язку. Йдеться про зв'язківців.