Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика В "Азове" нужны люди в возрасте до 30 лет — на какую должность

В "Азове" нужны люди в возрасте до 30 лет — на какую должность

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 03:26
Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает операторам-наводчикам
Оператор-наводчик. Фото иллюстративное: armyinform.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют управлять боевыми машинами. Речь идет об операторах-наводчиках.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 21 декабря.

Реклама
Читайте также:
"Азов" ищет операторов-наводчиков
Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности оператора-наводчика

Оператор-наводчик должен вести боевую машину по заданному маршруту, обеспечивать навигационную поддержку экипажа, поддерживать вооружение в готовности и использовать его. Такой военный поддерживает постоянную связь с другими экипажами и командным пунктом, передает информацию о передвижении и обстановке. Кроме того, среди его обязанностей прикрытие во время выполнения боевых задач.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей в возрасте от 18 до 30 лет. В войске нужны бойцы, которые пригодны к службе и по состоянию здоровья, и по морально-психологическим качествам, готовы к работе в зоне активных боевых действий, умеют пользоваться "Крапивой" (боевая система управления тактического звена, — Ред.) и интерактивными картами. Также надо иметь образование: среднее, среднее специальное или высшее.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение будет составлять от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. За выполнение обязанностей в зоне боевых действий специалисту обещают ежедневную доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в рядах "Азова" не хватает изобретателей. В войско приглашают инженеров-разработчиков.

Также в бригаде нужны люди, которые будут отвечать за эвакуацию личного состава. Ищут водителей медицинского пункта.

работа бригада "Азов" вакансии военнослужащие 12 бригада "Азов"
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации