Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает операторам-наводчикам

Оператор-наводчик. Фото иллюстративное: armyinform.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют управлять боевыми машинами. Речь идет об операторах-наводчиках.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 21 декабря.

Реклама

Читайте также:

Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности оператора-наводчика

Оператор-наводчик должен вести боевую машину по заданному маршруту, обеспечивать навигационную поддержку экипажа, поддерживать вооружение в готовности и использовать его. Такой военный поддерживает постоянную связь с другими экипажами и командным пунктом, передает информацию о передвижении и обстановке. Кроме того, среди его обязанностей прикрытие во время выполнения боевых задач.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей в возрасте от 18 до 30 лет. В войске нужны бойцы, которые пригодны к службе и по состоянию здоровья, и по морально-психологическим качествам, готовы к работе в зоне активных боевых действий, умеют пользоваться "Крапивой" (боевая система управления тактического звена, — Ред.) и интерактивными картами. Также надо иметь образование: среднее, среднее специальное или высшее.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение будет составлять от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. За выполнение обязанностей в зоне боевых действий специалисту обещают ежедневную доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в рядах "Азова" не хватает изобретателей. В войско приглашают инженеров-разработчиков.

Также в бригаде нужны люди, которые будут отвечать за эвакуацию личного состава. Ищут водителей медицинского пункта.