Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика В "Азове" для водителей есть работа — надо перевозить раненых

В "Азове" для водителей есть работа — надо перевозить раненых

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 03:26
На фронте нужны водители перевозить раненых — вакансия от Азова
Боевой медик "Азова". Иллюстративное фото: "Азов"

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые работать водителями. Речь идет о водителях медицинского пункта.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.

Реклама
Читайте также:
В "Азов" запрошують впевнених водіїв — робота для майстрів керма - фото 1
Объявление о вакансии. Фото: Скриншот

Обязанности и требования

В перечень обязательств кандидата будет входить проведение медицинских эвакуаций личного состава гусеничной техникой. Также контроль технического состояния и мелкий ремонт гусеничной техники.

Претендент на должность должен иметь водительское удостоверение категории В и опыт вождения не менее 1 года. Также претендент должен быстро ориентироваться в ситуации и принимать решения.

Конечно, требуется умелое вождение техники в любое время года и время суток и готовность управлять лево- и праворульной автомобильной техникой.

Преимуществом будет, если у кандидата есть пройденные курсы оффроада и контраварийного вождения и готовность пройти курсы подготовки-бойцов спасателей вместе с медицинским экипажем. Также в "Азове" научат работать с прибором ночного видения и другими техническими средствами.

Условия службы

В свою очередь "Азов" предлагает официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Будет возможность перевода действующих военнослужащих с согласия непосредственного командира.

Денежное обеспечение от 27 000 до 127 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы. Доплата действует в случае прохождения службы в районе ведения боевых действий.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает разнорабочих инженерной мастерской. Чтобы занять должность, нужно уверенно пользоваться электроинструментами.

Также в ряды бригады приглашают специалистов, которые разбираются в видах и способах организации военной связи. Речь идет о связистах.

работа бригада "Азов" вакансии водители Рекрутинг
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации