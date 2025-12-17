Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка В "Азові" для водіїв є робота — треба перевозити поранених

В "Азові" для водіїв є робота — треба перевозити поранених

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 03:26
На фронті потрібні водії перевозити поранених — вакансія від Азову
Бойовий медик "Азову". Ілюстративне фото: "Азов"

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які працювати водіями. Йдеться про водіїв медичного пункту.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.

Реклама
Читайте також:
В "Азов" запрошують впевнених водіїв — робота для майстрів керма - фото 1
Оголошення про вакансію. Фото: Скриншот

Обов‘язки та вимоги

В перелік зобов'язань кандидата буде входити проведення медичних евакуацій особового складу гусеничною технікою. Також контроль технічного стану і дрібний ремонт гусеничної техніки.

Претендент на посаду повинен мати водійське посвідчення категорії В та досвід водіння щонайменше 1 рік. Також претендент повинен швидко орієнтуватися в ситуації та приймати рішення.

Звичайно, вимагається уміле водіння техніки в будь-яку пору року та час доби та готовність керувати ліво- і праворульною автомобільною технікою.

Перевагою буде, якщо у кандидата є пройдені курси офроаду та контраварійного водіння та готовність пройти курси підготовки-бійців рятувальників разом з медичним екіпажем. Також в "Азові" навчать працювати з приладом нічного бачення та іншими технічними засобами.

Умови служби

Своєю чергою "Азов" пропонує офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Буде можливість переведення чинних військовослужбовців за згодою безпосереднього командира.

Грошове забезпечення від 27 000 до 127 000 гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи. Доплата діє у випадку проходження служби в районі ведення бойових дій.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує різноробочих інженерної майстерні. Щоб обійняти посаду, потрібно впевнено користуватися електроінструментами.

Також до лав бригади запрошують фахівців, які знаються на видах і способах організації військового зв'язку. Йдеться про зв'язківців.

робота бригада "Азов" вакансії водії Рекрутинг
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації