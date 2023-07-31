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В Україні з'явиться центр ремонту та обслуговування безпілотників

31 липня 2023 20:01
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Міноборони уклало договір з BAYKAR MAKINA: що відомо
Міноборони підписало договір з BAYKAR MAKINA. Фото: Міноборони\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Міністерство оборони України підписало договір з турецькою компанією BAYKAR MAKINA. Згідно з ним в Україні з’явиться сервісний центр з ремонту та обслуговування безпілотників

Про це повідомили в Міноборони.

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Повідомляється, що документ ухвалили в рамках угоди між Україною та Туреччиною про співробітництво у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях.

Відповідно, в Україні з'явиться власний центр, який дозволить ремонтувати та обслуговувати безпілотники. Коли саме розпочнуть будівництво, невідомо. 

"Ми рухаємося вперед, і нам важливо створювати власну базу в Україні для обслуговування безпілотників. Цей спільний проект закладе основу нашої системної роботи. Окрема вдячність компанії BAYKAR за внесок у нарощення потужності ЗСУ в боротьбі з російською агресією", — повідомили у відомстві. 

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Підписання угоди. Фото: Міноборони\Telegram

Нагадаємо, раніше ми писали, що виготовляти безпілотники стане легше. Компанії, які займаються розробкою безпілотників та навчанням операторів дронів, мають можливість стати резидентами Дія.City. Завдяки цьому вони будуть мати найкращі умови щодо податків.

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