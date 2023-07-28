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Виготовляти безпілотники стане легше: Федоров анонсував великі зміни

28 липня 2023 19:58
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Виготовляти безпілотники стане легше: Федоров анонсував великі зміни
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Фото: facebook-сторінка міністра
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Компанії, які займаються розробкою безпілотників та навчанням операторів дронів, мають можливість стати резидентами Дія.City. Завдяки цьому вони будуть мати найкращі умови щодо податків.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Підтримка уряду

За його словами, в уряді підтримали таку ідею. Також посадовці вирішили додати проєктування та обслуговування безпілотників до списку "кваліфікованих видів діяльності Дія.Сity".

"Великий крок для розвитку, масштабування та залучення інвестицій в українську сферу БпЛА. Дякую прем’єр-міністру Денису Шмигалю та міністру фінансів Сергію Марченку за підтримку важливого для перемоги рішення", — наголосив Федоров.

Скриншот допису

Створення нового безпілотника

Раніше українська компанія Ukrspecsystems презентувала новий безпілотник MINI SHARK і найближчим часом покаже його на виставці у Туреччині. Дрон є покращеним варіантом вже відомої моделі SHARK.

Нагадаємо, поява безпілотних літальних апаратів із підтримкою штучного інтелекту має великі перспективи для роботи ЗСУ. Так, все більше українських компаній виробляють БпЛА, оснащені технологією ШІ.

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