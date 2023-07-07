Українська компанія презентувала новий безпілотник MINI SHARK

Новий безпілотник MINI SHARK. Фото: Ukrspecsystems

Українська компанія Ukrspecsystems презентувала новий безпілотник MINI SHARK і найближчим часом покаже його на виставці у Туреччині. Дрон є покращеним варіантом вже відомої моделі SHARK.

Про це йдеться на сторінці компанії у Facebook.

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Як зазначається, новий безпілотник MINI SHARK може виявляти ворожі цілі в радіусі до 60 кілометрів.

Розробники кажуть, що MINI SHARK є легкою системою, спеціально призначеною для оперативних розвідувальних місій.

Технічні характеристики

Одна з переваг безпілотника є запуск з руки та легке транспортування. Вся система вміщується у два рюкзаки.

Розмах крил — 2,6 метра;

Довжина — 1 метр 25 см;

Максимальна злітна маса — до 5 кг;

Тривалість польоту досягає 2-х годин;

Заявлена ​​максимальна швидкість польоту — 120 км/год;

Робоча висота польоту — 1000 метрів.

Зауважимо, виставка у Туреччині триватиме 25 — 28 липня 2023 року.

Нагадаємо, компанія Nexter отримала контракт від Французького агентства оборонних інновацій (French Defense Innovation Agency) на розробку безпілотного літального дрона-камікадзе. Проєкт, який був запущений ще в травні, планується реалізувати до кінця 2024 року.