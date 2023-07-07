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Українська компанія презентувала новий безпілотник MINI SHARK

7 липня 2023 01:12
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Українська компанія презентувала новий безпілотник MINI SHARK
Новий безпілотник MINI SHARK. Фото: Ukrspecsystems
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Українська компанія Ukrspecsystems презентувала новий безпілотник MINI SHARK і найближчим часом покаже його на виставці у Туреччині. Дрон є покращеним варіантом вже відомої моделі SHARK.

Про це йдеться на сторінці компанії у Facebook.

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Новий безпілотник

Як зазначається, новий безпілотник MINI SHARK може виявляти ворожі цілі в радіусі до 60 кілометрів.

Розробники кажуть, що MINI SHARK є легкою системою, спеціально призначеною для оперативних розвідувальних місій.

Технічні характеристики

Одна з переваг безпілотника є запуск з руки та легке транспортування. Вся система вміщується у два рюкзаки.

  • Розмах крил — 2,6 метра;
  • Довжина — 1 метр 25 см;
  • Максимальна злітна маса — до 5 кг; 
  • Тривалість польоту досягає 2-х годин;
  • Заявлена ​​максимальна швидкість польоту — 120 км/год;
  • Робоча висота польоту — 1000 метрів.

Зауважимо, виставка у Туреччині триватиме 25 — 28 липня 2023 року.

Нагадаємо, компанія Nexter отримала контракт від Французького агентства оборонних інновацій (French Defense Innovation Agency) на розробку безпілотного літального дрона-камікадзе. Проєкт, який був запущений ще в травні, планується реалізувати до кінця 2024 року.

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