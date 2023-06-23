У Франції виготовлять дрон-камікадзе з дальністю польоту до 80 км

Баражуючий боєприпас Warmate. Фото: WB Electronics

Компанія Nexter отримала контракт від Французького агентства оборонних інновацій (French Defense Innovation Agency) на розробку безпілотного літального дрона-камікадзе. Проєкт, який був запущений ще в травні, планується реалізувати до кінця 2024 року.

Про це повідомляє С4ISRNET.

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Зазначається, що в рамках програми Larinae, що перекладається з латині як "Чайка", ведеться розробка майбутнього дрона-камікадзе, який буде оснащений протитанковим боєприпасом.

"Рішення, запропоноване Nexter та його партнерами, включає безпілотну літальну систему (UAS), виготовлену французьким постачальником EOS Technologie, разом із технологією генерації заряду ядра, виробленою Nexter, і незалежну від GPS систему навігації, здатну працювати в складних умовах від стартапу TRAAK. Він повинен мати радіус дії щонайменше 80 кілометрів і залишатися автономним протягом трьох годин", — зазначили в виданні.

Наразі Nexter не розкриває, скільки коштує проєкт.

Нагадаємо, що українські розробники представили новий розвідувальний безпілотник дальньої дії "Сич". Він вже працює на нашу перемогу.

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