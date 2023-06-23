Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Техно arrow У Франції виготовлять дрон-камікадзе з дальністю польоту до 80 км arrow

У Франції виготовлять дрон-камікадзе з дальністю польоту до 80 км

23 червня 2023 05:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Франції виготовлять дрон-камікадзе з дальністю польоту до 80 км
Баражуючий боєприпас Warmate. Фото: WB Electronics
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Компанія Nexter отримала контракт від Французького агентства оборонних інновацій (French Defense Innovation Agency) на розробку безпілотного літального дрона-камікадзе. Проєкт, який був запущений ще в травні, планується реалізувати до кінця 2024 року.

Про це повідомляє С4ISRNET.

Читайте також:

Що відомо про новий БпЛА від Nexter

Зазначається, що в рамках програми Larinae, що перекладається з латині як "Чайка", ведеться розробка майбутнього дрона-камікадзе, який буде оснащений протитанковим боєприпасом.

"Рішення, запропоноване Nexter та його партнерами, включає безпілотну літальну систему (UAS), виготовлену французьким постачальником EOS Technologie, разом із технологією генерації заряду ядра, виробленою Nexter, і незалежну від GPS систему навігації, здатну працювати в складних умовах від стартапу TRAAK. Він повинен мати радіус дії щонайменше 80 кілометрів і залишатися автономним протягом трьох годин", — зазначили в виданні.

Наразі Nexter не розкриває, скільки коштує проєкт.

Нагадаємо, що українські розробники представили новий розвідувальний безпілотник дальньої дії "Сич". Він вже працює на нашу перемогу. 

Також ми писали, що штучний інтелект відтепер допомагатиме Збройним Силам України. Система може швидко розшифровувати дані з безпілотників та правильно визначати цілі. Бійці ЗСУ вже почали впроваджувати сучасну технологію на полі бою.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

None

РФ готує теракт на Запорізькій АЕС, — Зеленський

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB