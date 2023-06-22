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Штучний інтелект йде на допомогу ЗСУ: що робитиме нова система

22 червня 2023 03:02
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Штучний інтелект йде на допомогу ЗСУ: що робитиме нова система
Боєць ЗСУ керує безпілотником Teal 2. Фото: Red Cat
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Штучний інтелект відтепер допомогатиме Збройним Силам України. Система може швидко розшифровувати  дані з безпілотників та правильно визначати цілі. Бійці ЗСУ вже почали впроваджувати сучасну технологію на полі бою. 

Про це компанія з Пуерто-Рико Red Cat Holdings повідомила в пресрелізі, опублікованому на сайті Globenewswire.

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Штучний інтелект допомагає ЗСУ

Команда інженерів завершила розробку системи штучного інтелекту для військового дрона Teal 2. Найближчим часом його отримують Збройні Сили України. 

Відомо, що Teal 2 — це безпілотник, розроблений Teal Drones, дочірньою компанією Red Cat. 

Повідомляється, що цей безпілотник дуже швидко відстежує об'єкти і надає дані про них. Крім того, він відрізняє "своїх" від "чужих" за інфрачервоними маяками та іншими маркерами.

Розробники випробували безпілотник під час нічних вильотів. Він записав відео на камеру, після чого ШІ від Athena успішно виявив і розпізнав цілі, такі як люди і зброя. 

"Можливості Athena з відстеження бойових дій і штучний інтелект у поєднанні з найкращим у своєму класі безпілотником Teal дають бійцям величезну перевагу", — розповів засновник і генеральний директор Teal Drones Джордж Матус.

Нагадаємо, науковці з Університету Клермонт-Грэдуэйт (США) почали використовують штучний інтелект для прогнозування потенційних музичних хітів.

Також ми писали, що вчені Університету в Единбурзі зробили неабияке відкриття у дослідженні процесу старіння. Вони винайшли речовини, які можуть зупиняти цей процес у клітинах. І в цьому їм допоміг штучний інтелект.

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