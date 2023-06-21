Музика від штучного інтелекту: може передбачити популярні хіти

Дівчина слухає музику. Фото: Google

Науковці з Університету Клермонт-Грэдуэйт (США) почали використовують штучний інтелект для прогнозування потенційних музичних хітів.

Про це пише видання Double.News.

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ШІ передбачає потенційні музичні хіти

Повідомляється, що науковці спочатку зібрали дані про нейронну активність 33 добровольців віком від 18 до 57 років.

Усім добровольцям дали прослухати 24 музичних композиції, а отримані дані оброблялися за допомогою статистичної моделі та алгоритмів штучного інтелекту.

Вибірка включала пісні різних жанрів, включаючи 13 хітів та 11 "невдалих" композицій.

Науковці хотіли з’ясувати, чи вважають учасники ці композиції гарними та чи могли б порекомендувати їх своїм друзям.

З'ясувалося, що ймовірність успіху при визначенні потенційного хіта становила 69%, а алгоритм ШІ видає результат з ймовірністю 97,2%.

Нагадаємо, вчені Університету в Единбурзі зробили неабияке відкриття у дослідженні процесу старіння. Вони винайшли речовини, які можуть зупиняти цей процес у клітинах. І в цьому їм допоміг штучний інтелект.