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Вчені винайшли ліки від старіння: до чого тут штучний інтелект

17 червня 2023 01:54
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вчені винайшли ліки від старіння: до чого тут штучний інтелект
Пігулки у пляшечці. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вчені Університету в Единбурзі зробили неабияке відкриття у дослідженні процесу старіння. Вони винайшли речовини, які можуть зупиняти цей процес у клітинах. І в цьому їм допоміг штучний інтелект.

Про це повідомляє сайт університету.

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Вчені виявили три хімічні речовини — гінкгетин, периплоцин і олеандрин. Вони виявилися ефективними у видаленні клітин, що старіють.

Науковці також повідомили, що всі речовини є природними продуктами, які містяться в традиційних лікарських рослинах.

Вони також переконані, що виявлені речовини можуть стати допоміжними засобами у лікуванні таких захворювань, як рак, хвороба Альцгеймера, зниження зору і рухливості.

"Це дослідження демонструє, що штучний інтелект може бути неймовірно ефективним, допомагаючи нам ідентифікувати нові препарати-кандидати, особливо на ранніх стадіях відкриття ліків і для хвороб зі складною біологією або невеликою кількістю відомих молекулярних цілей", — заявив доктор Дієго Оярзун зі школи інформатики та школи біологічних наук.

Нагадаємо, американська компанія Varda запустила на навколоземну орбіту перший космічний завод. Попри те, що він розміром всього 70 см, апарат працюватиме як фармацевтична фабрика для виготовлення компонентів до ліків у невагомості.

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