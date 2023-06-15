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Перший космічний завод: ліки вироблятимуть у невагомості

15 червня 2023 02:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Перший космічний завод: ліки вироблятимуть у невагомості
Космічний завод із виготовлення ліків у невагомості. Фото: Varda
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Американська компанія Varda запустила на навколоземну орбіту перший космічний завод. Попри те, що він розміром всього 70 см, апарат працюватиме як фармацевтична фабрика для виготовлення компонентів до ліків у невагомості.

Про це повідомляє New Atlas.

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Перший космічний завод

Так, команда вчених запустила в космос невеличкий фармацевтичний завод для якісного виготовлення компонентів до лікарських препаратів. В умовах невагомості рідина не утворює грудок і не опускається на дно, що дозволяє отримати речовини у кристалічних формах ще й із високою точністю. Також забезпечується повна стерильність, чого неможливо досягти на Землі.

Зазначається, що космічна фабрика обертатиметься на висоті понад 1 тис. км упродовж понад місяць, після чого зможе повернутися на Землю. Під час спуску зонд розганятиметься до швидкості понад 31 000 км/год, а потім здійснить м'яку посадку — близько 270 км/год. Синтезовані на борту лікарські препарати не постраждають від суворих умов польоту назад.

Вчені запевняють, якщо ця місія буде успішною, Varda наприкінці цього року розпочне другу. Компанія розраховує отримати багато замовлень, щоб багаторазово запускати космічні заводи на орбіту. Крім того, науковці також сподіваються створити постійну фабрику на орбіті, до якої за необхідності можна буде доставляти сировину, техніку та обладнання.

Нагадаємо, що компанія Astroscale показала космічного прибиральника ELSA-M (End of Life Services by Astroscale-Multiple). Пристрій планують запустити в космос 2025 року.

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