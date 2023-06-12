У космос запустять апарат зі збору зламаних супутників навколо Землі

Космічне сміття навколо Землі. Фото: google.com

Компанія Astroscale показала космічного прибиральника ELSA-M (End of Life Services by Astroscale-Multiple). Пристрій планують запустити в космос 2025 року.

Про це компанія опублікувала відео на YouTube.

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Що відомо про ELSA-M

"Сервіс ELSA-M надасть рішення для безпечного та відповідального захоплення та зведення з орбіти кількох супутників комерційних клієнтів на одного сервісного оператора в одній місії та стане першим, хто продемонструє цю можливість", — йдеться в дописі під відео.

Макет апарата ELSA-D. Фото: Astroscale

Зазначається також, що ELSA-M спрямована на деактивацію несправного супутника OneWeb шляхом його зведення з орбіти. Після запуску, буксир з'єднається із супутником за допомогою магнітних стикувальних пластин.

Потім буксир перемістить несправний супутник на нижчу орбіту. Після цього ELSA-M відокремиться від супутника і відправиться до наступного, тоді як супутник OneWeb згорить у атмосфері нашої планети через декілька місяців.

Нагадаємо, що німецькі інженери створили схожого на медузу м'якого робота, який може захоплювати сміття з води. Медузоподібний спосіб плавання дає можливість безконтактно хапати предмети, керуючи потоками рідини.