Підводного робота зі штучним інтелектом ввели в експлуатацію у США

Автономний підводний робот керується через акустичну комунікаційну мережу. Фото: Nauticus Robotics

Американська компанія Nauticus Robotics ввела в експлуатацію першого з трьох автономних підводних роботів другого покоління Aquanauts Mark 2 (МК2).

Про це повідомляє Offshore Energy.

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"Постачання наших перших Aquanauts другого покоління є важливою віхою, яка прискорює нашу місію в морській індустрії з надання послуг під водою, водночас встановлюючи еталон для підводних технологій наступного покоління, які кардинально революціонізують роботу галузі", — заявив засновник і генеральний директор Nauticus Robotics Ніколас Редфорд.

Nauticus Robotics, MK2 — це повністю електричний, автономний підводний робот, який керується через акустичну комунікаційну мережу та підтримується власним програмним забезпеченням Nauticus toolKITT.

Нагадаємо, польсько-американська художниця Агнешка Пілат почала тренувати трьох собак-роботів Boston Dynamics, щоб вони писали картини. Їхні роботи вона планує виставити у Національній галереї Вікторії в Мельбурні.