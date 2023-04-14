Собаки-роботи писатимуть картини для відомої галереї

Собаки-роботи Boston Dynamics намалюють картини. Фото: Іnstagram

Польсько-американська художниця Агнешка Пілат почала тренувати трьох собак-роботів Boston Dynamics, щоб вони писали картини. Їхні роботи вона планує виставити у Національній галереї Вікторії в Мельбурні.

Як зазначається в пресрелізі виставки, роботів навчатимуть протягом чотирьох місяців.

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У своєму Іnstagram Агнешка Пілат показала спільну з роботами роботу над картинами.

Відомо, що роботи вже встигли намалювати кілька полотен.

Собаки Boston Dynamics малюють самостійно, використовуючи палички олійної фарби на акриловому шліфованому полотні, прикріпленому до стіни.

Стало відомо, що один із собак-роботів "Спот" навіть мешкає з художницею у Нью-Йорку. Вона називає його "Бася".

Нагадаємо, у звільненому Ізюмі Харківської області знайшли графіті, що дуже схожі на роботи анонімного британського художника Бенксі.