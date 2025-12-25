Інвалідність військового внаслідок хвороби - яка державна допомога

Військовий на інвалідному візку. Фото: LexInform

Право на одноразову грошову допомогу мають не тільки військовослужбовці, які отримали інвалідність під час бойових дій, а і ті, кому була встановлена група інвалідності після хвороби. Втім, сума допомоги відрізнятиметься від випадків так званої бойової інвалідності.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Виплати за інвалідність в ЗСУ

Військовослужбовці Збройних сил України, які отримали інвалідність під час проходження військової служби, мають право на одноразову грошову допомогу навіть у ситуації, коли інвалідність стала наслідком не бойових дій, а внаслідок хвороби чи якихось інших дій, не пов’язаних із виконанням бойових завдань.

Право на оформлення інвалідності залишається з військовим навіть після звільнення із лав ЗСУ, але не довше ніж три місяці після завершення військової служби.

Розмір виплат, наголосили у Міністерстві оборони, залежить від групи інвалідності.

Скільки прожиткових мінімумів отримають військові з інвалідністю

Сума виплат вираховується відповідно до чинного прожиткового мінімуму, тому може змінюватися.

Для військових, яким встановили групу небойової інвалідності, ця сума буде становити 70, 90 чи 120 прожиткових мінімумів (найвища — для першої групи, найменша — для третьої).

Для порівняння, сума виплати для військового, який отримав інвалідність під час бойових дій, починатиметься з 250 прожиткових мінімумів, а завершуватиметься (для першої групи) 400 прожитковими мінімумами.

