Інвалідність військового внаслідок хвороби - яка державна допомога

Небойова інвалідність в ЗСУ — суми виплат
Право на одноразову грошову допомогу мають не тільки військовослужбовці, які отримали інвалідність під час бойових дій, а і ті, кому була встановлена група інвалідності після хвороби. Втім, сума допомоги відрізнятиметься від випадків так званої бойової інвалідності.
Про це повідомляло Міністерство оборони України.
Виплати за інвалідність в ЗСУ
Військовослужбовці Збройних сил України, які отримали інвалідність під час проходження військової служби, мають право на одноразову грошову допомогу навіть у ситуації, коли інвалідність стала наслідком не бойових дій, а внаслідок хвороби чи якихось інших дій, не пов’язаних із виконанням бойових завдань.
Право на оформлення інвалідності залишається з військовим навіть після звільнення із лав ЗСУ, але не довше ніж три місяці після завершення військової служби.
Розмір виплат, наголосили у Міністерстві оборони, залежить від групи інвалідності.
Скільки прожиткових мінімумів отримають військові з інвалідністю
Сума виплат вираховується відповідно до чинного прожиткового мінімуму, тому може змінюватися.
Для військових, яким встановили групу небойової інвалідності, ця сума буде становити 70, 90 чи 120 прожиткових мінімумів (найвища — для першої групи, найменша — для третьої).
Для порівняння, сума виплати для військового, який отримав інвалідність під час бойових дій, починатиметься з 250 прожиткових мінімумів, а завершуватиметься (для першої групи) 400 прожитковими мінімумами.
