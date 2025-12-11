Одноразова грошова допомога - чи може стати спадщиною

Прощання із загиблим військовим. Фото: Вікіпедія

Якщо грошова допомога не була повністю отримана близьким родичем загиблого військовослужбовця, то право на отримання не переходить у спадщину. А от стати спадкоємцем уже отриманих коштів можливо.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Право на успадкування грошової допомоги

До юристів звернувся громадянин, мати якого отримувала одноразову грошову допомогу (ОГД) за загиблого на війні чоловіка.

Чоловік поцікавився, чи має він право після смерті матері як її спадкоємець право на спадщину у вигляді недоотриманої грошової допомоги.

"Право на отримання ОГД не успадковується", — зазначив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

А от уже отримані кошти цей чоловік зможе отримати.

Чи треба звертатися до нотаріуса

Айвазян пояснив громадянину, що усі кошти, які знаходились на момент смерті на рахунках його матері, повинні бути включені до свідоцтва про спадщину.

"Інакше Ви не зможете їх отримати. Тож Вам треба звернутись до нотаріуса, який провадив спадкову справу", — резюмував адвокат.

