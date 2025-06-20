Виплати родичами загиблого грошового нарахування, яке не отримав воїн - правила виплати

Гроші для військовослужбовця. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Родичі загиблого військовослужбовця ЗСУ мають три роки для того, аби отримати грошове забезпечення, яке не встиг отримати сам військовий. Якщо воїн не мав родичі, це право отримують спадкоємці за їхнім зверненням до командира частини.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Якщо військовослужбовець Збройних сил України загинув під час війни, усе грошове забезпечення, які він не встиг отримати, має бути виплачене його родичам.

Якщо ж військовослужбовець не мав родичів, усі згадані вище кошти можуть бути виплачені спадкоємцям за їх зверненням на підставі наказу командира військової частини про виплату.

Як довго родичі матимуть право на гроші загиблого

У Міністерстві оборони України зазначили, що ця виплата не є безстроковою.

"Грошове забезпечення зазначеним особам виплачується, якщо звернення надійшло до закінчення трьох років із дня смерті (загибелі) військовослужбовця або з дня набрання законної сили рішенням суду про визнання військовослужбовця безвісно відсутнім, оголошення померлим", — наголосили у військовому відомстві України.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли діти загиблого воїна не мають права на виплату.

Додамо, ми повідомляли про те, коли можуть відмовити у виплатах за загиблого воїна усім родичам.