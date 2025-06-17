Виплати родичам військовослужбовця - відмова у виплатах

Гроші на військовій формі. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Командир військової частини має право відмовити родичам загиблого чи зниклого безвісти військовослужбовця у отриманні належних виплат. Існує чотири причини для такого рішення.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Виплати родичам військовослужбовця

Родичі військовослужбовців Збройних сил України мають право на отримання виплат — зокрема, за зниклих безвісти чи загиблих воїнів.

Виплати родичам військових регулюються законодавством. Так, визначаються родичі, які саме мають право на такі виплати.

Та разом з тим існують випадки,коли командир частини, у якій служив військовослужбовець, може відмовити родині військового у виплатах.

Чотири причини для відмови у виплатах

Існує чотири основні підстави для відмови у виплатах родичам військовослужбовців.

Це:

подання заяви тими родичами, які не мають права на отримання грошового забезпечення;

подання документів не в повному обсязі;

подання заяви після трьох років з дня набуття законної сили рішенням суду про визнання військовослужбовця безвісно відсутнім або оголошення померлим (але не пізніше ніж до дня набуття законної сили рішенням суду про скасування рішення про визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим);

виявлення обставин про добровільну здачу військовослужбовця в полон, самовільного залишення військової частини (установи, організації), місця служби або дезертирування.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як військовослужбовці можуть отримати державну компенсацію.

Додамо, ми повідомляли про те, кому із військових донарахують 70 тисяч гривень у липні.