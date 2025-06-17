Выплаты родственникам военнослужащего - отказ в выплатах

Деньги на военной форме. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Командир воинской части имеет право отказать родственникам погибшего или пропавшего без вести военнослужащего в получении надлежащих выплат. Существует четыре причины для такого решения.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Выплаты родственникам военнослужащего

Родственники военнослужащих Вооруженных сил Украины имеют право на получение выплат - в частности, за пропавших без вести или погибших воинов.

Выплаты родственникам военных регулируются законодательством. Так, определяются родственники, которые именно имеют право на такие выплаты.

Но вместе с тем существуют случаи, когда командир части, в которой служил военнослужащий, может отказать семье военного в выплатах.

Четыре причины для отказа в выплатах

Существует четыре основных основания для отказа в выплатах родственникам военнослужащих.

Это:

подача заявления теми родственниками, которые не имеют права на получение денежного обеспечения;

подача документов не в полном объеме;

подача заявления после трех лет со дня вступления в законную силу решения суда о признании военнослужащего безвестно отсутствующим или объявления умершим (но не позднее чем до дня вступления в законную силу решения суда об отмене решения о признании его безвестно отсутствующим или объявления умершим);

выявление обстоятельств о добровольной сдаче военнослужащего в плен, самовольного оставления воинской части (учреждения, организации), места службы или дезертирства.

Напомним, мы ранее писали о том, как военнослужащие могут получить государственную компенсацию.

Добавим, мы сообщали о том, кому из военных доначислят 70 тысяч гривен в июле.