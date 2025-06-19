Виплати дітям загиблих воїнів - нові правила

Похорон загиблого на війні солдата. Фото: Любашівська громада

Повнолітні діти загиблого військовослужбовця мають право на отримання одноразової грошової допомоги тільки у ситуації, якщо факт загибелі стався після березня 2024 року, коли було змінене відповідне законодавство. До того виплата для повнолітніх дітей можлива тільки за дотримання однієї важливої умови.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Виплата родичам загиблого

До юристів звернулася повнолітня громадянка, яка втратила на війні, ще 2022 року, батька.

Вона поцікавилася, чи може вона претендувати на одноразову грошову допомогу (ОГД) для родичів загиблого військовослужбовця.

"На даний час Ви маєте право на ОГД і реалізувати це право Ви можете протягом 3 років після загибелі батька, тобто у Вас є час до вересня 2025 року", — підкреслив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

Що змінилося у законодавстві 2024 року

Інший юрист, адвокат В’ячеслав Кирда, підкреслив, що з виплатою ситуація є значно складнішою, ніж здається на перший погляд.

Справа в тому, що у березні 2024 року були внесені зміни до законодавства, які ускладнили процес отримання виплат для деяких категорій.

"Відповідно до статті 16-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" у редакції до 29 березня 2024 року право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги мали батьки, один із подружжя, який не одружився вдруге, діти, які не досягли повноліття, утриманці загиблого", — підкреслив Кирда.

Тож для повнолітньої дитини військовослужбовця, який загинув 2022 року, ОГД може бути нарахована тільки у випадку, якщо вона доведе факт утримання батьком.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли у виплаті можуть відмовити усім родичам загиблого чи зниклого безвісти військовослужбовця.

Додамо, ми повідомляли про те, які зміни відбулися у процесі нарахування виплат родичі військового з 2025 року.