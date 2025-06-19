Выплаты детям погибших воинов - новые правила

Похороны погибшего на войне солдата. Фото: Любашевская громада

Совершеннолетние дети погибшего военнослужащего имеют право на получение единовременной денежной помощи только в ситуации, если факт гибели произошел после марта 2024 года, когда было изменено соответствующее законодательство. До того выплата для совершеннолетних детей возможна только при соблюдении одного важного условия.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

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Выплата родственникам погибшего

К юристам обратилась совершеннолетняя гражданка, которая потеряла на войне, еще в 2022 году, отца.

Она поинтересовалась, может ли она претендовать на единовременную денежную помощь (ЕДП) для родственников погибшего военнослужащего.

"В настоящее время Вы имеете право на ЕДП и реализовать это право Вы можете в течение 3 лет после гибели отца, то есть у Вас есть время до сентября 2025 года", — подчеркнул в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Что изменилось в законодательстве 2024 года

Другой юрист, адвокат Вячеслав Кирда, подчеркнул, что с выплатой ситуация значительно сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Дело в том, что в марте 2024 года были внесены изменения в законодательство, которые усложнили процесс получения выплат для некоторых категорий.

"В соответствии со статьей 16-1 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" в редакции до 29 марта 2024 года право на назначение и получение единовременной денежной помощи имели родители, один из супругов, который не женился во второй раз, дети, не достигшие совершеннолетия, иждивенцы погибшего", — подчеркнул Кирда.

Поэтому для совершеннолетнего ребенка военнослужащего, который погиб в 2022 году, ЕДП может быть начислена только в случае, если он докажет факт содержания отцом.

Напомним, мы ранее писали о том, когда в выплате могут отказать всем родственникам погибшего или пропавшего без вести военнослужащего.

Добавим, мы сообщали о том, какие изменения произошли в процессе начисления выплат родственники военного с 2025 года.