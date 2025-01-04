Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військова економіка arrow Виплати родичам полонених ЗСУ нараховуватимуть по-іншому arrow

Виплати родичам полонених ЗСУ нараховуватимуть по-іншому

4 січня 2025 07:30
Артем Кругленко - Редактор
Виплати родичам полонених і безвісти зниклих військових ЗСУ нараховуватимуть по-іншому
Гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Артем Кругленко - Редактор

Починаючи з 1 лютого 2025 року, набувають чинності зміни до закону "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Йдеться про те, що виплати родичам полонених і безвісти зниклих військових ЗСУ будуть нараховувати по-новому, що своєю чергою зменшить суми виплат.

Як на практиці виглядатимуть зміни, в коментарі NV розповів військовий адвокат та юрист Центру підтримки ветеранів Роман Лихачов.

Читайте також:

Що зміниться у виплатах родичам військових ЗСУ, які опинились в полоні РФ або зникли безвісти

Юрист пояснив, що українські військовослужбовці, які потрапили в полон або вважаються зниклими безвісти, отримують грошове забезпечення у розмірі близько 120 тисяч гривень на місяць. Раніше ці кошти щомісяця передавалися виключно дружині чи чоловікові військового/військової, навіть якщо у нього/неї були інші близькі родичі, такі як діти чи батьки.

Однак військовослужбовці мають право залишити письмове розпорядження, в якому самостійно визначають осіб, що отримуватимуть виплати у разі їхньої відсутності. Починаючи з 1 лютого, якщо такого документа немає, фінанси розподіляються за наступними правилами:

  • 50% суми рівномірно поділяється між особами першої черги: дружиною (чоловіком), законними представниками неповнолітніх дітей, дітьми з інвалідністю з дитинства (або їх опікунами) та батьками військовослужбовця (винятком є батьки, які отримують аліменти від військового, або ті, що позбавлені батьківських прав). Таким чином, якщо у військового є дружина, двоє дітей, а також батько і мати, ці 60 тисяч гривень розподіляються між ними порівну — кожен отримує по 12 тисяч гривень.

  • 20% суми передаються представникам другої черги у разі, якщо у військового немає представників першої черги. До цієї категорії належать повнолітні діти, рідні брати та сестри, законним представником яких є військовослужбовець.

Решта коштів (50% або 80%, залежно від обставин) зберігаються у військовій частині. Вони виплачуються військовослужбовцю після його повернення з полону чи у разі підтвердження, що він не є зниклим безвісти.

Які є переваги та недоліки

Роман Лихачов зазначає, що новий порядок виплат має як переваги, так і недоліки. Позитивним моментом є те, що виплати тепер зможуть отримувати більше членів родини військовослужбовця. Однак це водночас призводить до зменшення суми для кожного, адже вона ділиться між декількома отримувачами.

Раніше партнер військового отримував усю суму коштів і мав можливість самостійно вирішувати, як розподілити їх між членами сім’ї. Проте, за словами адвоката, були випадки, коли батьки військових подавали заяви до суду, аби домогтися справедливого розподілу виплат у ситуаціях, коли з партнером домовитись не вдавалось.

Лихачов розповів і про специфічні ситуації. Наприклад, випадок, коли дружина військового подала заяву на розлучення, але за тиждень після цього чоловік зник безвісти. Суд не встиг розглянути справу, жінка відкликала заяву і продовжувала отримувати щомісяця по 120 тисяч гривень, тоді як батьки військового залишились без фінансової підтримки.

Відтепер з 1 лютого частина коштів буде автоматично резервуватися для різних родичів військовослужбовця. Це може включати батьків, з якими військовий не підтримує зв’язок, або партнера, який виїхав за кордон. Однак у таких умовах близькі, які залишаються в Україні і потребують допомоги, можуть отримувати менше грошей.

За словами Лихачова, вирішити проблему справедливого розподілу можуть особисті розпорядження військових. У них кожен військовослужбовець має можливість зазначити, кому і в якій частці мають виплачуватись кошти в разі його зникнення.

У випадку смерті військового або офіційного визнання його померлим невиплачена сума включається до складу спадщини.

Законом також встановлено обмеження: виплати не можуть отримати родичі військових, які добровільно здалися в полон, залишили військові частини без дозволу або були визнані дезертирами.

Додатково передбачено, що ТЦК та СП зобов’язані отримати витяги з реєстрів про всіх осіб, які мають право на виплати, та передати ці дані військовим частинам. Відповідна робота має бути завершена до 1 лютого, однак, як зазначає Лихачов, через кібератаку на українські реєстри виконати це завдання вчасно буде складно.

Юрист також звернув увагу на те, що новий механізм поки що стосується лише військовослужбовців Збройних сил України.

"У нас багато безвісти зниклих і полонених в Нацгвардії, серед прикордонників, і там поки що ніяких роз’яснень немає. Чого вони чекають? 1 лютого вже скоро, це ж стосуватиметься всіх", — підкреслив адвокат.

Нагадаємо, нещодавно у Міноборони України повідомили, що військовослужбовці, які працюють у навчальних центрах ЗСУ, можуть отримувати додаткову винагороду у розмірі аж до 30 тисяч гривень на місяць.

Також ми писали, на які виплати мають право військовослужбовці у розпорядженні.

виплати ЗСУ гроші полонені війна в Україні зниклі безвісти

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:00 Голова Європейської ради зробив заяву про підтримку України

09:57 Росія вивела у Чорне море ракетоносій — яка загроза

09:53 В'їзд до ЄС у 2025 році — скільки доведеться заплатити українцям

09:47 Повітряні сили повідомили, скільки ворожих цілей збили цієї ночі

09:37 Черги на кордоні України — на деяких КПП виникли затори

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

09:30 Тренер Мілана обійнявся із сином, якого обіграв у дебютному матчі

09:26 Затори на трасі Одеса-Рені — черги на кордоні збільшуються

09:18 Оператори вимикають 3G мережі — відомі причини

09:15 У Словаччині влаштували мітинги проти проросійської політики Фіцо

08:48 Дональду Трампу винесуть вирок за виплати Стормі Деніелс

10:00 Голова Європейської ради зробив заяву про підтримку України

09:57 Росія вивела у Чорне море ракетоносій — яка загроза

09:53 В'їзд до ЄС у 2025 році — скільки доведеться заплатити українцям

09:47 Повітряні сили повідомили, скільки ворожих цілей збили цієї ночі

09:37 Черги на кордоні України — на деяких КПП виникли затори

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

09:30 Тренер Мілана обійнявся із сином, якого обіграв у дебютному матчі

09:26 Затори на трасі Одеса-Рені — черги на кордоні збільшуються

09:18 Оператори вимикають 3G мережі — відомі причини

09:15 У Словаччині влаштували мітинги проти проросійської політики Фіцо

08:48 Дональду Трампу винесуть вирок за виплати Стормі Деніелс

06:00 Відключення по-новому та ріст тарифів — чого чекати у новому році

3 січня 2025
Ексклюзив

22:37 Скільки Україна проживе без допомоги США — прогноз економіста

19:42 Закінчення війни у 2025 році — у що вірять одесити

Ексклюзив

06:33 Зростання цін не зупинити — скільки коштуватиме долар у 2025 році

2 січня 2025

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

08:02 Як українці надихали у 2024 році — п'ять історій, що вражають

06:40 Скільки коштує брухт у січні — ціни на чормет на Новий рік

Text

21:39 Подорван назвав наслідки групового ракетного удару по Чернігову

Text

18:09 У Шольца ошелешили новими даними щодо війни — ефір Вечір.LIVE

Text

15:40 У Сухопутних військах розкритикували підготовку до виборів

Text

13:00 Зеленський готується до зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказав, скільки часу потрібно для підготовки штурмовика

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

Text

12:29 Нардеп сказав, чому аудити щодо укриттів залишаються непублічними

Text

11:55 В "Айдарі" назвали оптимальний вік для мобілізації

Text

11:18 Військовий прокоментував чутки про прорив росіян у Часовому Яру

Text

09:34 Головні новини та події 2024 року, — ефір Остаповець_LIVE

Text

08:00 Зеленський зробив заяву про Трампа — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році