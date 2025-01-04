Виплати родичам полонених і безвісти зниклих військових ЗСУ нараховуватимуть по-іншому

Гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Починаючи з 1 лютого 2025 року, набувають чинності зміни до закону "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Йдеться про те, що виплати родичам полонених і безвісти зниклих військових ЗСУ будуть нараховувати по-новому, що своєю чергою зменшить суми виплат.

Як на практиці виглядатимуть зміни, в коментарі NV розповів військовий адвокат та юрист Центру підтримки ветеранів Роман Лихачов.

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Юрист пояснив, що українські військовослужбовці, які потрапили в полон або вважаються зниклими безвісти, отримують грошове забезпечення у розмірі близько 120 тисяч гривень на місяць. Раніше ці кошти щомісяця передавалися виключно дружині чи чоловікові військового/військової, навіть якщо у нього/неї були інші близькі родичі, такі як діти чи батьки.

Однак військовослужбовці мають право залишити письмове розпорядження, в якому самостійно визначають осіб, що отримуватимуть виплати у разі їхньої відсутності. Починаючи з 1 лютого, якщо такого документа немає, фінанси розподіляються за наступними правилами:

50% суми рівномірно поділяється між особами першої черги: дружиною (чоловіком), законними представниками неповнолітніх дітей, дітьми з інвалідністю з дитинства (або їх опікунами) та батьками військовослужбовця (винятком є батьки, які отримують аліменти від військового, або ті, що позбавлені батьківських прав). Таким чином, якщо у військового є дружина, двоє дітей, а також батько і мати, ці 60 тисяч гривень розподіляються між ними порівну — кожен отримує по 12 тисяч гривень.

20% суми передаються представникам другої черги у разі, якщо у військового немає представників першої черги. До цієї категорії належать повнолітні діти, рідні брати та сестри, законним представником яких є військовослужбовець.

Решта коштів (50% або 80%, залежно від обставин) зберігаються у військовій частині. Вони виплачуються військовослужбовцю після його повернення з полону чи у разі підтвердження, що він не є зниклим безвісти.

Які є переваги та недоліки

Роман Лихачов зазначає, що новий порядок виплат має як переваги, так і недоліки. Позитивним моментом є те, що виплати тепер зможуть отримувати більше членів родини військовослужбовця. Однак це водночас призводить до зменшення суми для кожного, адже вона ділиться між декількома отримувачами.

Раніше партнер військового отримував усю суму коштів і мав можливість самостійно вирішувати, як розподілити їх між членами сім’ї. Проте, за словами адвоката, були випадки, коли батьки військових подавали заяви до суду, аби домогтися справедливого розподілу виплат у ситуаціях, коли з партнером домовитись не вдавалось.

Лихачов розповів і про специфічні ситуації. Наприклад, випадок, коли дружина військового подала заяву на розлучення, але за тиждень після цього чоловік зник безвісти. Суд не встиг розглянути справу, жінка відкликала заяву і продовжувала отримувати щомісяця по 120 тисяч гривень, тоді як батьки військового залишились без фінансової підтримки.

Відтепер з 1 лютого частина коштів буде автоматично резервуватися для різних родичів військовослужбовця. Це може включати батьків, з якими військовий не підтримує зв’язок, або партнера, який виїхав за кордон. Однак у таких умовах близькі, які залишаються в Україні і потребують допомоги, можуть отримувати менше грошей.

За словами Лихачова, вирішити проблему справедливого розподілу можуть особисті розпорядження військових. У них кожен військовослужбовець має можливість зазначити, кому і в якій частці мають виплачуватись кошти в разі його зникнення.

У випадку смерті військового або офіційного визнання його померлим невиплачена сума включається до складу спадщини.

Законом також встановлено обмеження: виплати не можуть отримати родичі військових, які добровільно здалися в полон, залишили військові частини без дозволу або були визнані дезертирами.

Додатково передбачено, що ТЦК та СП зобов’язані отримати витяги з реєстрів про всіх осіб, які мають право на виплати, та передати ці дані військовим частинам. Відповідна робота має бути завершена до 1 лютого, однак, як зазначає Лихачов, через кібератаку на українські реєстри виконати це завдання вчасно буде складно.

Юрист також звернув увагу на те, що новий механізм поки що стосується лише військовослужбовців Збройних сил України.

"У нас багато безвісти зниклих і полонених в Нацгвардії, серед прикордонників, і там поки що ніяких роз’яснень немає. Чого вони чекають? 1 лютого вже скоро, це ж стосуватиметься всіх", — підкреслив адвокат.

Нагадаємо, нещодавно у Міноборони України повідомили, що військовослужбовці, які працюють у навчальних центрах ЗСУ, можуть отримувати додаткову винагороду у розмірі аж до 30 тисяч гривень на місяць.

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