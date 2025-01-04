Выплаты родственникам пленных и без вести пропавших военных ВСУ будут начислять по-другому

Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Начиная с 1 февраля 2025 года, в действие вступают изменения в закон "О социальной в правовой защите военнослужащих и членов их семей". Речь идет о том, что выплаты родственникам пленных и без вести пропавших военных ВСУ будут начислять по-новому, что в свою очередь уменьшит суммы выплат.

Как на практике будут выглядеть изменения, в комментарии NV рассказал военный адвокат и юрист Центра поддержки ветеранов Роман Лихачев.

Читайте также:

Что изменится в выплатах родственникам военных ВСУ, которые оказались в плену РФ или пропали без вести

Юрист пояснил, что украинские военнослужащие, которые попали в плен или считаются пропавшими без вести, получают денежное обеспечение в размере около 120 тысяч гривен в месяц. Ранее эти средства ежемесячно передавались исключительно жене или мужу военного/военной, даже если у него/нее были другие близкие родственники, такие как дети или родители.

Однако военнослужащие имеют право оставить письменное распоряжение, в котором самостоятельно определяют лиц, которые будут получать выплаты в случае их отсутствия. Начиная с 1 февраля, если такого документа нет, финансы распределяются по следующим правилам:

50% суммы равномерно делится между лицами первой очереди: женой (мужем), законными представителями несовершеннолетних детей, детьми с инвалидностью с детства (или их опекунами) и родителями военнослужащего (исключением являются родители, которые получают алименты от военного, или те, которые лишены родительских прав). Таким образом, если у военного есть жена, двое детей, а также отец и мать, эти 60 тысяч гривен распределяются между ними поровну — каждый получает по 12 тысяч гривен.

20% суммы передаются представителям второй очереди в случае, если у военного нет представителей первой очереди. К этой категории относятся совершеннолетние дети, родные братья и сестры, законным представителем которых является военнослужащий.

Остальные средства (50% или 80%, в зависимости от обстоятельств) хранятся в воинской части. Они выплачиваются военнослужащему после его возвращения из плена или в случае подтверждения, что он не является пропавшим без вести.

Какие преимущества и недостатки

Роман Лихачев отмечает, что новый порядок выплат имеет как преимущества, так и недостатки. Положительным моментом является то, что выплаты теперь смогут получать больше членов семьи военнослужащего. Однако это одновременно приводит к уменьшению суммы для каждого, ведь она делится между несколькими получателями.

Ранее партнер военного получал всю сумму средств и имел возможность самостоятельно решать, как распределить их между членами семьи. Однако, по словам адвоката, были случаи, когда родители военных подавали заявления в суд, чтобы добиться справедливого распределения выплат в ситуациях, когда с партнером договориться не удавалось.

Лихачев рассказал и о специфических ситуациях. Например, случай, когда жена военного подала заявление на развод, но через неделю после этого муж пропал без вести. Суд не успел рассмотреть дело, женщина отозвала заявление и продолжала получать ежемесячно по 120 тысяч гривен, тогда как родители военного остались без финансовой поддержки.

Отныне с 1 февраля часть средств будет автоматически резервироваться для различных родственников военнослужащего. Это может включать родителей, с которыми военный не поддерживает связь, или партнера, который выехал за границу. Однако в таких условиях близкие, которые остаются в Украине и нуждаются в помощи, могут получать меньше денег.

По словам Лихачева, решить проблему справедливого распределения могут личные распоряжения военных. В них каждый военнослужащий имеет возможность указать, кому и в какой доле должны выплачиваться средства в случае его исчезновения.

В случае смерти военного или официального признания его умершим невыплаченная сумма включается в состав наследства.

Законом также установлены ограничения: выплаты не могут получить родственники военных, которые добровольно сдались в плен, оставили воинские части без разрешения или были признаны дезертирами.

Дополнительно предусмотрено, что ТЦК и СП обязаны получить выписки из реестров обо всех лицах, имеющих право на выплаты, и передать эти данные воинским частям. Соответствующая работа должна быть завершена до 1 февраля, однако, как отмечает Лихачев, из-за кибератаки на украинские реестры выполнить эту задачу вовремя будет сложно.

Юрист также обратил внимание на то, что новый механизм пока что касается лишь военнослужащих Вооруженных сил Украины.

"У нас много без вести пропавших и пленных в Нацгвардии, среди пограничников, и там пока что никаких разъяснений нет. Чего они ждут? 1 февраля уже скоро, это же будет касаться всех", — подчеркнул адвокат.

Напомним, недавно в Минобороны Украины сообщили, что военнослужащие, которые работают в учебных центрах ВСУ, могут получать дополнительное вознаграждение в размере аж до 30 тысяч гривен в месяц.

Также мы писали, на какие выплаты имеют право военнослужащие в распоряжении.