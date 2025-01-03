Виплати для військових, що перебувають у розпорядженні

Гроші для військовослужбовців ЗСУ. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Військовослужбовці, які зараховуються у розпорядження відповідних командирів, продовжують отримувати цілу низку виплат. Після двох місяців перебування у розпорядження ці виплати зменшуються, але не для усіх військовослужбовців Збройних сил України.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Військовослужбовці, які вважаються зарахованими у розпорядження відповідних командирів, мають право на державні виплати.

Ці виплати дорівнюють грошовому забезпеченню, яке військовослужбовці отримували за займаними посадами до зарахування в розпорядження, але не більше ніж два місяці.

Хто скільки отримуватиме після двох місяців у розпорядженні

Після того, як двомісячний термін перебування у розпорядженні збігає, виплати зберігаються, але зменшуються до розміру окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років.

Виняток складають ті військові, які були зараховані у розпорядження у зв’язку з пораненням, контузією, травмою або каліцтвом.

Вони після двомісячного терміну щомісячно отримують кошти у розмірі окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років, а також додаткову винагороду в розмірі 20 100 гривень.

Нагадаємо, ми раніше повідомляли про те, коли піднімуть зарплати військовослужбовцям в Україні.

Додамо, ми писали про те, чому іноді затримують виплати військовим.