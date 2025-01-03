Выплаты для находящихся в распоряжении военных

Деньги для военнослужащих ВСУ. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Военнослужащие, которые засчитываются в распоряжение соответствующих командиров, продолжают получать целый ряд выплат. После двух месяцев пребывания в распоряжении эти выплаты уменьшаются, но не всем военнослужащим Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Читайте также:

Военные в распоряжении

Военнослужащие, считающиеся зачисленными в распоряжение соответствующих командиров, имеют право на государственные выплаты.

Эти выплаты равны денежному обеспечению, которое военнослужащие получали по занимаемым должностям до зачисления в распоряжение, но не более двух месяцев.

Кто сколько будет получать после двух месяцев в распоряжении

После того, как двухмесячный срок пребывания в распоряжении истекает, выплаты сохраняются, но уменьшаются до размера оклада по воинскому званию и надбавки за выслугу лет.

Исключение составляют те военные, которые были записаны в распоряжение в связи с ранением, контузией, травмой или увечьем.

Они после двухмесячного срока ежемесячно получают средства в размере оклада по воинскому званию, надбавки за выслугу лет, а также дополнительное вознаграждение в размере 20 100 гривен.

Напомним, мы ранее сообщали о том, когда поднимут зарплаты военнослужащим в Украине.

Добавим, мы писали о том, почему иногда задерживают выплаты военным.